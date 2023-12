BELLUNO - Pienone sulle piste per il ponte dell’Immacolata. I comprensori sciistici delle Dolomiti bellunesi hanno registrato degli ottimi dati di affluenza: nella sola giornata di venerdì, la più movimentata, sono stati ben 250.000 i passaggi ai cancelletti degli impianti sparsi tra le stazioni invernali della provincia. Complessivamente, dal 7 al 10 dicembre, sono stati più di mezzo milione i passaggi sulle piste di Arabba, Cortina, Civetta, Falcade e passo San Pellegrino. Numeri da record per il periodo. Soddisfatti gli addetti ai lavori che guardano con ottimismo alle imminenti vacanze di Natale e, più in generale, al prosieguo dell’inverno.



«I dati registrati durante il ponte dell’Immacolata sono stati davvero ottimi – conferma Marco Grigoletto, presidente di Anef Veneto, l’associazione degli imprenditori funiviari -. A questi si aggiungono quelli delle prevendite degli skipass che, complessivamente tra settimanali, stagionali e family, sono aumentati più del 15%. Ciò secondo me può essere visto sotto due chiavi di lettura diverse, ma tra loro connesse: la gente ha sempre tanta voglia di sciare e per risparmiare punta sulle tessere plurigiornaliere, alla lunga più vantaggiose. La stagione è partita nel migliore dei modi e ci aspettiamo che si continui così. Intanto ci prepariamo per le prossime festività natalizie che promettono bene».



Soddisfazione e ottimismo sono diffusi nei quattro comprensori bellunesi del Dolomiti Superski. Dalla conca ampezzana, il presidente del consorzio Cortina Skiworld Marco Zardini commenta così: «Sulle nostre piste c’è stato un ottimo afflusso, migliore rispetto alle medie dello stesso periodo negli anni precedenti. E in particolare si è fatto meglio della stagione scorsa, la migliore del passato. Avevamo parecchie piste e impianti aperti, situazione che non sempre si verifica in queste giornate di inizio stagione. Anche il meteo ha aiutato perché ci ha consentito di utilizzare al meglio gli impianti per l’innevamento programmato. Nelle giornate del ponte di Sant’Ambrogio il flusso di sciatori si è distribuito nei versanti aperti del nostro comprensorio: Col Gallina, 5 Torri, Tofane e Faloria. Tutti i dati sono positivi: flussi, passaggi e vendite di skipass sono cresciuti rispetto alla passata stagione. Ora abbiamo aperto il 70-80% delle piste, per Natale saremo pronti con il resto. Le aspettative sono alte».



Tanti turisti anche nella skiarea di Falcade e del passo San Pellegrino. «È andata molto bene – conferma il direttore Renzo Minella -. Siamo riusciti a garantire per Sant’Ambrogio un’ampia offerta di impianti e tracciati e tanti turisti si sono riversati sulle nostre piste. Rispetto all’anno scorso l’incremento è notevole. Si è trattato soprattutto di clientela italiana: il mercato interno ci ha dato un ottimo segnale». Stessa situazione ad Arabba, dove si scia in vari versanti del comprensorio (tra cui Porta Vescovo, passo Campolongo e passo Pordoi) incluse le piste del Sellaronda che connette la valle di Fodom con Alta Badia, Val di Fassa e Val Gardena. Sullo Ski Civetta si è riusciti ad aprire i collegamenti tre le vallate (Alleghe, Val di Zoldo, Palafavera e Val Fiorentina) resi più agevoli dalla nuova seggiovia che unisce Pecol e Palafavera attivata per la prima volta sabato. Anche in questa zona sono state giornate di lavoro intenso.



I prossimi giorni gli operatori lavoreranno per completare l’offerta, attivando gli impianti ancora fermi. Tra questi le seggiovie del collegamento tra Arabba e il passo Padon sul versante della Marmolada, attive dal 14 dicembre. La funivia della Marmolada inizierà invece a girare il 16. Per salire su quella del Lagazuoi, sul passo Falzarego, si dovrà attendere il 22 dicembre.