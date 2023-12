Solidarietà sulle piste da sci. In Alta Badia chef stellati cucinano in rifugio a favore del nuovo hospice pediatrico di Padova

Solidarietà sulle piste da sci. Questo weekend in Alta Badia si è svolto il Gourmet Skisafari evento che rientra nell’ambito dell’iniziativa “Sciare con gusto” che si protrarrà per tutta la stagione invernale. Il ricavato servirà per finanziare progetti solidali come la realizzazione del nuovo hospice pediatrico di Padova, sostenuta dall’associazione La miglior vita possibile. Il professor Giuseppe Zaccaria spiega le finalità dell’iniziativa mentre ai fornelli del rifugio cucina per l’occasione lo chef tristellato Max Alajmo.

Servizio di Andrea Ciprian