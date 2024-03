Belluno. Solidarietà per Leonardo, bimbo di 6 anni affetto da paralisi cerebrale spastica: la città si mobilita per dare nuova speranza

BELLUNO - La città si sta mobilitando per sostenere le spese mediche che dovranno affrontare i genitori di Leonardo, un bambino di 6 anni affetto da paralisi cerebrale spastica che gli causa dislessia nei movimenti, problemi nel parlare e nel mangiare. Carlos e Ivana, originari del Perù e da 10 anni a Belluno, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

«Nel 2022 abbiamo provato con le cellule staminali autologhe in Perù e vedendo subito miglioramenti l'abbiamo fatta per ben due volte - raccontano i genitori - Ora abbiamo cercato una clinica più vicino a noi, ne abbiamo trovato una in Svizzera che realizza il trattamento con le trasfusioni di cellule staminali, il costo però è di 14mila euro - spiegano - Sarà una terapia di una settimana (fine marzo) dove che ogni giorno faranno questo trattamento con le cellule staminali mesenchimali che sono più potenti perché vengono dai cordoni ombelicali.

Sappiamo che qui in Europa è una terapia sperimentale, non ci sono garanzie, ma non ci vogliamo arrendere, crediamo che con l’aiuto di Dio e il vostro avremo la gioia di vedere stare meglio nostro figlio, il nostro leone» concludono i genitori di Leonardo.

La solidarietà non si è fatta attendere e al momento sono stati donati oltre 7 mila euro. Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/per-il-nostro-guerriero-leonardo .