AURONZO DI CADORE (BELLUNO) - Eccesso di avanzo amministrazione dovuto alla carenza di personale per portare avanti i progetti. Questa la sintesi dell’intervento della minoranza di “Insieme per Auronzo” in consiglio comunale dopo la riunione sul bilancio consuntivo 2022. Il gruppo minoritario evidenzia come «l’avanzo nelle casse comunali è di 6 milioni 900 mila euro, una cifra che gli attuali Amministratori, che in campagna elettorale ostentavano soluzioni a tutti i problemi, non sono stati in grado di spendere per rispondere alle istanze della cittadinanza. Inoltre il parere del revisore dei conti in merito solleva molte perplessità e sollecita l’Amministrazione ad attivarsi urgentemente per risolvere il problema della carenza di personale».

LE POSIZIONI

Il sindaco, Dario Vecellio Galeno, e l’assessore al bilancio e suo vice, Daniela Larese Filon, volontaria responsabile dell’Ufficio amministrazione in assenza di personale, smentiscono con fermezza l’esposizione dell’ammontare dell’avanzo. Sostengono che sarà anche una questione squisitamente tecnica, fatto sta che tale importo deve essere distinto fra quello di libera spesa per 1 milione 881 mila euro, che è l’avanzo di amministrazione, e quello restante di oltre 4 milioni invece già vincolati per opere. Si parla, per esemplificare, dei fondi dei Comuni di confine per il completamento della ciclopedonale e di quelle rimaste al palo e previste dall’Amministrazione precedente a quella capitanata da Tatiana Pais Becher, ossia quella della stessa Daniela Larese Filon. «Per quanto riguarda il milione 881 euro – spiega Daniela Larese Filon – con l’assunzione del responsabile dell’Ufficio tecnico nello scorso novembre, parliamo del 2022, non era possibile fare dei miracoli e portare a termine determinati lavori entro l’anno in cui per la metà è stato governato da Tatiana Pais Becher, lasciando il municipio privo di personale. Con tale importo di avanzo di amministrazione intendiamo intervenire sulla sistemazione della strada di Val da Rin, nel rifacimento del tetto dell’edificio che ospita la Guardia di Finanza e di quello dell’ufficio turistico di Misurina, l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica con l’applicazione di lampade a led per 150 mila euro che si aggiungono ai 200 mila euro per la creazione di nuovi loculi nel cimitero di Villagrande. È inoltre necessario aumentare la potenzialità della centralina elettrica sul Rio San Rocco con la previsione di spesa di 500 mila euro, tuttavia insufficienti visto l’aumento dei prezzi per cui sarà necessario aggiungere altri 150 mila euro. Infine è da sistemare la mensa al piano terra dell’asilo di Villapiccola da destinare alle scuole elementari».