Arrivato il primo treno notturno Roma-Cortina: a bordo anche Giorgetti, Padrin e Santanché. «Per riscoprire il piacere di un turismo lento»

BELLUNO - Arrivato il primo viaggio del nuovo treno notturno Espresso Cadore di Fs Treni Turistici Italiani, società del Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane. Un viaggio da Roma Termini a Cortina d'Ampezzo, la «Regina delle Dolomiti», «per riscoprire il piacere di un turismo lento, sostenibile e di qualità e per apprezzare durante il tragitto le bellezze del territorio italiano a bordo del treno, parte integrante della vacanza» piega una nota.

«Questo treno è nato per essere esso stesso goduto, è un bel progetto perchè valorizza le cose che abbiamo», ha detto Giorgetti. «È l'inizio di una nuova avventura, nata per far scoprire le bellezze del paese col turismo lento e presto andremo a coprire nuove rotte per far scoprire le bellezze del paese», ha detto Ferraris. Il nuovo servizio notturno offre la possibilità di viaggiare tra Roma e Cortina d'Ampezzo tutti i weekend fino al prossimo 25 febbraio, con alcune corse aggiuntive previste nel periodo natalizio. La partenza ogni venerdì dalla stazione di Roma Termini alle 21.40 con arrivo a Calalzo (Belluno) alle 7.57. Da qui con un servizio di autobus si raggiungerà il centro di Cortina d'Ampezzo in 50 minuti. Il servizio bus di ritorno partirà da Cortina alle 19.30, mentre il treno di ritorno partirà la domenica dalla stazione Calalzo - Pieve di Cadore - Cortina alle 21 con arrivo a Roma Termini alle ore 6.40. Previste, all'andata e al ritorno, fermate intermedie a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone - Zoldo. L'accesso a bordo sarà consentito fino a 40 minuti prima della partenza.