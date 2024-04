ROVIGO - La notizia è di quelle inattese. E per una volta, all'abituale sorriso che arriva spontaneo solo a sentirne il nome, l'annuncio dei tre nuovi spettacoli dei Tanto par ridare, in cartellone al Teatro Sociale di Rovigo il 10, 11 e 12 maggio - con inizio alle ore 21 -, porta con sé una nota malinconica. Perché il gruppo di cabaret, così, darà l'addio alle scene ripercorrendo in lungo e in largo i 34 anni di carriera, che sono nel cuore e nelle risate del pubblico polesano e non solo.

Il ricavato dai biglietti andrà anche in questa occasione a una buona causa: contribuire a una raccolta fondi a favore del Comitato di Rovigo della Croce Rossa Italiana. I biglietti, al botteghino del Teatro Sociale e attraverso la piattaforma online Vivaticket.com, saranno disponibili da venerdì (5 aprile), quando i Tanto par ridare, in conferenza stampa alle 12 in sala della Gran Guardia, spiegheranno l'addio, affidato ora a un comunicato stampa. C’è da scommettere che già venerdì qualche fan sarà presente all’appuntamento per sentire dalla viva voce dei protagonisti il perchè dell’addio.

LO SPETTACOLO

Già il titolo scelto per la locandina dei tre spettacoli, "Come ca te go fato a te désfo!", cancella però ogni malinconia verso la tre giorni di risate che la Polisportiva di San Pio X sta organizzando in collaborazione con il Teatro Sociale e con il patrocinio del Comune di Rovigo. «Sono stati 34 anni davvero incredibili - spiega il presidente del gruppo, Massimo Brancalion -. Chi avrebbe potuto immaginare che da quello sketch che ci fece vincere un concorso amatoriale a Grignano, nel 1990, nascesse un gruppo che si è esibito centinaia di volte in tutte le maggiori piazze del Polesine e del Veneto, coinvolgendo con sana allegria migliaia di persone di tutte le età».

Un altro aspetto ha sempre contraddistinto i Tanto par rìdare: ridàre il sorriso anche con la solidarietà. Sono decine le associazioni con le quali il gruppo di cabaret ha collaborato. E tra tante iniziative resta nel cuore l'adozione a distanza di 18 bambini nelle Filippine. Il mix di sana e polesana comicità sarà in scena al Sociale con gli sketch più amati, del gruppo di cabaret più amato. Grazie all'istrionico caratterista dai mille volti Massimo Brancalion, all'imitatore genuino e poliedrico Beppe Canto, al comico diretto e ruspante Marco Cervati e al conduttore brillante e ironico Luca Lazzarini.