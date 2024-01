Cambio al vertice del cantiere navale Vittoria: Stefano Lupi è il nuovo amministratore delegato

ADRIA - Si è insediato oggi, 31 gennaio, nello stabilimento del Cantiere Navale Vittoria, il nuovo Amministratore Delegato dell’azienda polesana specializzata nella progettazione e costruzione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro, commerciali e da trasporto. Cooptato nei giorni scorsi dal Consiglio di Amministrazione del Cantiere, sarà Stefano Lupi, manager esperto nello sviluppo di business e nel restructuring finanziario e operativo di società in procedura e non, a guidare l’attuale fase di riassetto e risanamento aziendale.

Il CdA della società ha conferito al nuovo Ceo tutte le deleghe relative alla gestione ordinaria della società ed in particolare alla sua ristrutturazione.

Il Presidente del Cantiere Navale Vittoria, Paolo Duò, ha dichiarato: «La nostra famiglia ha deciso di spingere ulteriormente il processo di managerializzazione della Società già avviato negli ultimi anni, introducendo in questa delicata fase di gestione della crisi un manager esperto di crisi di impresa che renda la governance meno dipendente dalla famiglia che la guida da quattro generazioni. Personalmente, con gli altri membri della famiglia presenti in CdA, continuerò ad essere di supporto con la mia esperienza e la mia passione nel percorso di continuità che l’azienda sta portando avanti».

Lo scorso dicembre, il Cantiere Navale Vittoria è stato infatti ammesso alla procedura di concordato preventivo prenotativo dal Tribunale di Rovigo. Pertanto, la designazione del nuovo CEO si inserisce nell’ambito di questo percorso. Il manager guiderà l’azienda per tutta la durata della procedura concorsuale, lavorerà alla definizione e implementazione del piano industriale e al processo di individuazione di investitori, affiancato nel percorso da advisors di primissimo rilievo.

“Sono entusiasta – ha commentato Stefano Lupi, Ceo del cantiere Polesano - di poter gestire, nelle more della procedura concorsuale, il riassetto del business di una importante realtà industriale quale il Cantiere Navale Vittoria, da sempre un punto di riferimento a livello internazionale per il suo settore. Il compito che mi è attende non è facile, ma, grazie al supporto degli azionisti della società ed alle riconosciute competenze della sua organizzazione, sono certo che saremo in grado di raggiungere gli sfidanti obiettivi che ci attendono nel 2024”.

Toscano di 62 anni, laurea in economia e management con MBA in marketing, Stefano Lupi ha ricoperto diversi incarichi manageriali e di governance in numerose e importanti realtà industriali italiane ed estere del calibro di American Express, TNT Express Worldwide, Tredegar Film Products, Selene SpA, ed ha gestito i progetti di ristrutturazione e rilancio di importanti gruppi industriali quali ORV Manufacturing, QRBG Quarella, e diverse altre.