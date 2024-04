ROVIGO - Allarme ieri mattina, venerdì 19 aprile verso le 11, in via Levico, in centro città, per una lite particolarmente accesa scoppiata tra cittadini stranieri. All'origine del diverbio, secondo i primi accertamenti, il litigio è scoppiato tra due donne che però è via salito di intensità tanto da coinvolgere altri connazionali fino a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Che in via Levico sono arrivati ​​in massa insieme al Suem dato che una delle due era in condizioni tali da richiedere un intervento medico. Nella stretta via che va dai giardini delle Torri al parcheggio del multipiano, infatti, sono arrivati ​​due volanti della Polizia e due gazzelle dei Carabinieri oltre a un equipaggio della Municipale. Un intervento massiccio che ha inevitabilmente attirato i curiosi per capire cosa stesse succedendo data la confusione vicino al bar che fa angolo con via Grimani.

L'ALLARME

Le due donne di origine africana avrebbero iniziato a inveire l'una contro l'altra per motivi ancora da accertare. I toni sarebbero via via saliti mentre si creavano due fazioni opposte finchè i contendenti sono diventati cinque. Nel frattempo, però, il trambusto aveva suggerito di chiamare le forze dell'ordine, che si erano portate in via Levico in massa insieme all'ambulanza. Dopo circa mezz'ora il Suem è tornato alla base senza alcun intervento, mentre i poliziotti, i carabinieri ei vigili urbani, sono rimasti a calmare gli animi e identificare le persone coinvolte nella zuffa.

CONTROLLI

Dodici persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, di cui una anche positiva alla cocaina. È uno dei risultati della notte di controlli che ha impegnato i Carabinieri nella serata di giovedì. L'intero territorio della provincia è stato interessato da un servizio coordinato di controllo disposto dal Comando provinciale Carabinieri di Rovigo che ha visto l'impiego di oltre venti militari. Sono stati sottoposti a controllo sessanta veicoli e 83 persone, nonché 13 esercizi pubblici in particolare bar e otto soggetti sottoposti a vario titolo ad obblighi di legge (arresti domiciliari, obblighi di dimora). Denunciate in tutto 12 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui una è risultata positiva anche all'assunzione di cocaina e quindi segnalata alla Prefettura. Medesima segnalazione è stata effettuata nei confronti di un 23enne di Copparo (Ferrara) che, alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso di circa un grammo di hashish. Un 26enne residente a Taglio di Po circolava senza copertura assicurativa sulla sua auto, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre un 61enne di Ceregnano è stato denunciato per guida senza patente poiché revocata in precedenza. Infine, è stato denunciato per il reato di violazione del foglio di via obbligatorio un 27enne residente a Villadose. Sottoposto a controllo nel capoluogo unitamente a un gruppo di amici perché arrecava disturbo alla quiete pubblica, a una verifica risultava a suo carico il provvedimento da parte del Questore di Rovigo.