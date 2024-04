Venezia. Paura sul bus, scoppia la rissa a bordo e spunta un cacciavite: un turista si mette in mezzo e viene ferito. Fermato un 35enne

VENEZIA - Paura sul bus, scoppia la rissa a bordo a colpi di cacciavite: un turista si mette in mezzo e viene ferito. Fermato un 35enne.

Paura questa mattina sulla linea 7 diretta da Spinea a Venezia all'altezza di via Righi. Intorno alle 11.05 è scoppiata una lite tra più persone di nazionalità straniera e un tunisino sulla trentacinquina avrebbe tirato fuori un cacciavite. A quel punto, un turista francesce avrebbe tentato di mettersi in mezzo per placare gli animi. Per fortuna ne sarebbe uscito con una lieve escoriazione sulla gamba. Non ci sarebbero altri feriti.

L'autista del bus ha fermato il mezzo per 15 minuti e ha chiamato la polizia. Immediato l'intervento delle volanti che hanno fermato il tunisino.