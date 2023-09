VENEZIA - «Ho vinto l’unica tappa del Giro d’Italia che è arrivata in piazza San Marco. Un’esperienza unica che non dimenticherò mai. Ho da poco visto il sindaco Luigi Brugnaro e gli ho chiesto di riproporla». Francesco Moser, tra i premiati in occasione del “Nations award Venezia”, mercoledì a Ca’ Sagredo ha parlato di ciclismo ma anche di sostenibilità ambientale e della sua azienda agricola. Con lui, anche il giovane attore di “Mare fuori” Antonio D’Aquino, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, l’assessore del Comune di Venezia, Massimiliano De Martin, e tanti altri ospiti.

Il Nations Award, Premio Cinematografico delle Nazioni, ha rafforzato il legame tra Taormina e Venezia all’insegna del grande cinema e del sempre più crescente interesse verso un mondo più green. A Ca’ Sagredo si è conclusa l’edizione 2023 dell’evento organizzato da Michel Curatolo dopo l’ottima riuscita della rassegna celebrata a luglio nell’incantevole scenario della Perla dello Jonio. Cultura e sostenibilità ambientale i temi chiave dello spin-off ospitato nei saloni dell’hotel Ca’Sagredo proprio nei giorni conclusivi della Mostra del Cinema. A ricevere il premio di Nations Award Venezia anche Francesco Moser, il ciclista italiano più vittorioso di sempre che ha raccontato del suo sport ma anche offerto spunti di riflessione sulle possibilità offerte dalla bicicletta, in particolare elettrica, come mezzo turistico e raccontato la sua esperienza di imprenditore agricolo. «Ognuno, non solo gli sportivi ma tutte le persone devono cercare di inquinare il meno possibile. Andare in bici è un viaggiare pulito, ma se per andare in bici devi fare chilometri con la macchina bisogna riflettere. Noi in Trentino abbiamo tante piste ciclabili: lì parto da casa in bici e torno in bici. Io produco vino, e la mia azienda agricola produce più energia di quanta ne consumi. In questo momento stiamo vendemmiando, produciamo uve con sistema biologico, scaldiamo con la biomassa e cerchiamo di fare il possibile per essere sul pezzo con le indicazioni per la sostenibilità, anche a fronte dei cambiamenti climatici che provocano non pochi danni all’agricoltura».



LA PROPOSTA A BRUGNARO

E ha raccontato anche del suo rapporto con Venezia: «Io sono il solo ad aver vinto l’unica tappa del Giro d’Italia arrivata in piazza San Marco. Era il 1978 e si trattava della tappa a cronometro: da Mestre e Venezia abbiamo fatto ponti di barche, io ero tra gli ultimi perché in quella tappa a cronometro i primi partono alla fine. Ma pioveva e sul ponte di barche non si stava in piedi. Abbiamo attraversato il Canal Grande e si scivolava. Quando sono arrivato vicino alla piazza ho tentato la volata. Poi quel percorso non è più stato fatto ma è stata un’esperienza unica che non dimenticherò. Per quanto fosse stata criticata, era molto seguita e aveva appassionato tutto il mondo. Non a caso la fanno rivedere spesso in tv. Di recente ho visto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e gli ho detto che sarebbe il momento di riproporla. Lui mi ha guardato ridendo... chi lo sa, è un uomo di sport, magari ci penserà».