​Redditi, Polesella capolista nella classifica contribuenti

ROVIGO - È Polesella il comune polesano più "ricco" della provincia di Rovigo.

Lo si apprende dai dati sui redditi italiani dei contribuenti dichiarati nel 2023, e riferiti all'anno di imposta 2022, pubblicati dal ministero dell'Economia e delle finanze (Mef). Il paese rivierasco, dove vivono 3.962 abitanti, si piazza in cima alla classifica con un reddito medio di 25.356 euro dichiarato dai suoi contribuenti.



Con "soli" 23.683 euro, Rovigo, che di abitanti ne ha oltre 51.600, deve accontentarsi del secondo posto. Al terzo posto si piazza Occhiobello, circa 12mila abitanti, con 22.517 euro. In fondo alla classifica, invece, spicca il dato di Porto Tolle, circa 9mila abitanti e un reddito medio, nel 2022 di 15.025 euro. Un dato significativo anche di come abbia pesato la crisi generata dall'invasione del granchio blu per il settore pesca, il principale della zona. Non mancano davvero le sorprese nella fotografia scattata dal Mef in merito ai redditi dichiarati l'anno scorso dai contribuenti polesani e relativi all'anno 2022.



LE AREE

Guardando alla fascia di comuni verso il Delta, il reddito medio più alto appartiene ai contribuenti residenti nel comune di Adria: 20.873 euro il dato medio a fronte di meno di 19mila abitanti. Per quanto riguarda i comuni che fanno parte del Parco del delta, a Loreo il reddito medio dichiarato per il 2022 è stato di 17.200 euro; 18.367 euro per Porto Viro, che in questa "classifica" precede comunque Taglio di Po (17.285 euro), Ariano nel Polesine (17.880 euro) e Corbola (17.320 euro). Tra i comune con "affaccio" sul mare Rosolina ha dichiarato un reddito medio di 18.512 euro. A Villanova Marchesana, 930 abitanti, il reddito medio dei contribuenti nell'anno 2022 è stato di 15.825 euro contro i 17.391 del vicino Crespino.



MEDIO POLESINE

Nella fascia centrale della provincia la maggior parte dei comuni non supera i 20mila euro di reddito per contribuente secondo i dati diffusi dal ministero per l'anno 2022. A Villadose il dato medio relativo ai reddito dichiarati è stato 19.556 euro, appena più alto di quello di Ceregnano (19.200) e quello di Gavello (19.112), San Martino (19.197 euro) e Guarda Veneta (19.051 euro). Nella top five del Medio Polesine si piazza anche Fiesso Umbertiano 21.603 euro insieme a Occhiobello (22.517 euro) e, come detto, alla "capolista" Polesella con 25.356 euro e dove i contribuenti sono i due terzi rispetto agli abitanti. «Un dato che mi fa molto piacere - conferma il sindaco Leonardo Raito - perché conferma un tendenza consolidata che ha portato diverse giovani coppie, ma anche professionisti e imprenditori a scegliere di spostarsi nel nostro paese attirati dai servizi sul territorio. Sono buoni contribuenti, che contribuiscono a rinforzare l'attrattività del nostro comune».



ALTO POLESINE

Spostando la lente verso l'Alto Polesine, a Lendinara i contribuenti hanno dichiarato una media di 20.211 euro, precedendo di un'incollatura quelli di Badia Polesine (20.168 euro) e Fratta Polesine (20.171); più staccati Villanova del Ghebbo (19.955), Lusia (19.088), Canaro ( 19.048), Frassinelle (18.201), Pincara (17.676) e Costa (18.708). Dati medi più alti nella parte estrema dell'Alto Polesine dove spiccano Castelmassa (21.527 euro), Canda (20.458), Ficarolo (19.304), Castelnovo Bariano (20.702), Bergantino (20.415), Salara (19.614) e Trecenta (18.471).