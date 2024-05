ARIANO NEL POLESINE (ROVIGO) - In concomitanza con la Giornata mondiale del Sole che è stata celebrata ieri è stata presentata la collaborazione tra Dvp Solar, multinazionale specializzata nella tecnologia fotovoltaica, che nel 2023 è risultata l’azienda che ha presentato il maggior numero di progetti al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), e Seapower scrl, centro di ricerca partecipato dall’Università Federico II di Napoli che vanta oltre trent’anni di esperienza nelle energie rinnovabili.

DUE PROGETTI

Con l'obiettivo dichiarato di "portare avanti progetti di sviluppo di energia rinnovabile in Italia, nel rispetto delle normative europee vigenti e privilegiando soluzioni tecnologiche in grado di tutelare il territorio e la biodiversità" da questa unione sono nati due progetti per la realizzazione di altrettanti nuovi impianti di agrivoltaico avanzato. Di questi uno sarà nel cuore del Delta ad Ariano nel Polesine, l'altro sarà in Piemonte, nel Novarese a Granozzo con Monticello. Per quanto riguarda l’avvio dell’iter autorizzativo dell’impianto denominato DS/T2 Ariano si tratta di una struttura che si estenderà su una superficie di 63 ettari caratterizzata da terreni favorevoli alla coltivazione di cereali, vite e frutteti. Questo progetto prevederà moduli in silicio cristallino montati su strutture a rotazione monoassiale 1P, con una potenza di 42 MWp, una produzione attesa di circa 70.500 MWh/anno e 37.300 ton/anno di emissioni CO2 potenzialmente evitabili. Per entrambi gli impianti Dvp Solar si avvarrà quindi della collaborazione di Seapower che si occuperà della progettazione ingegneristica integrata, con l’analisi dei siti, la progettazione ambientale, paesaggistica, architettonica ed elettrica definitiva per l’ottenimento delle autorizzazioni Via (Valutazione impatto ambientale) e Autorizzazione unica.

Francesco Lionello, vicepresidente Seapower riferisce: «Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione che premia il grande lavoro fatto dal nostro team in tutti questi anni. La nostra progettazione dei nuovi impianti Dvp Solar sarà attenta all’integrazione con il paesaggio e, soprattutto, alla promozione e alla crescita dell’economia agricola locale, a mezzo di un progetto agronomico capace di valorizzare il territorio e i suoi frutti».

LA NOVITÀ

Italo Rubeo, responsabile Dvp Solar evidenzia: «Unendo il potenziale della produzione elettrica tramite sistemi fotovoltaici con la vitalità dell'agricoltura, i nostri progetti agrivoltaici rappresentano la perfetta sinergia tra sostenibilità energetica e agricoltura responsabile. Il nostro impegno va oltre la mera coesistenza: con il progetto di integrazione delle produzioni agricole coordinate a livello nazionale, denominato “F.A.R.M.” il cui marchio è già stato registrato da DVP Solar a livello europeo, stiamo ridefinendo il concetto stesso di agricoltura. I nostri progetti agrivoltaici sono un esempio tangibile di come sia possibile raggiungere una crescita economica sostenibile senza compromettere le risorse naturali del nostro pianeta».