LOREO - Episodio di offese sessiste su un campo di calcio domenica a Scardovari. Lo riporta il comunicato ufficiale della Federazione italiana gioco calcio del Veneto, emesso ieri per quanto riguarda vari sanzioni ai club calcistici. Nel comunicato assume un grande risalto il referto arbitrale che il direttore di gara ha redatto per quanto riguarda la gara di Promozione tra Scardovari e Loreo, finita con il risultato di 2-1 per il Loreo. Il fatto increscioso è successo a fine partita. Ha coinvolto la massaggiatrice del Loreo, Elisa Barbetta e un tesserato dello Scardovari, che la stessa massaggiatrice avrebbe identificato in Matteo Banin. Il Giudice sportivo ha trasmesso tutto alla Procura federale della Federazione calcio per un’indagine sull’accaduto.

Il Giudice sportivo ha così deliberato in merito alla gara fra Scardovari e Loreo di domenica: «Riferisce l’arbitro che a fine partita la massaggiatrice del Loreo, Elisa Barbetta, si è recata nello spogliatoio delle terna, lamentando, con atteggiamento molto provato, di essere stata oggetto di espressioni ingiuriose di questo tipo "sei una puttana troia" da parte di un tesserato della società Scardovari, entrato nel locale spogliatoio a fine partita. Dopo essere uscita ha fatto ritorno dopo cinque minuti, affermando di aver identificato l’offensore con l’ausilio di un dirigente della squadra ospitante, in Matteo Banin. Si dispone l’invio di copia degli atti, al Procuratore Federale».



LE DUE SQUADRE

Spiega così l’accaduto il segretario dello Scardovari, Lauro Banin: «È una situazione molto spiacevole, quanto successo. Se la massaggiatrice del Loreo ha riferito così avrà avuto dei motivi. Io non ero in campo e non ho sentito nulla, certo che adesso va a finire tutto in mano alla Procura Federale che aprirà una inchiesta. Io sinceramente, se fosse vero quanto accaduto, mi scuso anticipatamente. Bisogna anche capire perché è avvenuto questo scontro verbale e da cosa è partito. Per il resto, ripeto, sono molto scosso per quanto ho letto sulle disposizioni del giudice sportivo».

Riferisce l’allenatore Giacomo Fecchio del Loreo, anch’egli molto dispiaciuto, perchè ha molti amici a Scardovari, dove ha allenato in passato, ed abita proprio nella frazione portotollese: «È una situazione molto delicata, che mi dispiace. Io non ero presente in quanto ero negli spogliatoi, mi è solo stato riferito dai miei giocatori che a fine gara c’è stata una piccola scaramuccia tra atleti delle due squadre davanti agli spogliatoi, in quel momento passava anche la nostra massaggiatrice che è stata offesa. Per il resto non so nulla non ho sentito o visto nulla, resto solo molto rammaricato».