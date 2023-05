Pane e innovazione, il gusto che incontra la qualità

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ARTE BIANCA SRL

Alimento semplice dalle infinite possibilità di realizzazione e impiego, il pane accompagna praticamente da sempre la storia dell’uomo. Essenziale e apprezzato è stato – ed è ancora oggi – un prodotto base dell’alimentazione. Questo è vero in tutte le epoche e, con le inevitabili differenze, in ogni parte del mondo.

Nel tempo, però, anche la semplicità e la bontà del pane hanno conosciuto evoluzioni e sviluppi, nella preparazione e nell’impiego della tecnologia: dall’introduzione del lievito alla lavorazione industriale, passando per nuove ricette e l’impiego di cereali e farine differenti per arrivare a una concezione della produzione capace di riscoprirsi maggiormente sostenibile e attenta alle necessità di ambiente e società.

Da Marghera alle tavole degli italiani

Tra i protagonisti di questa storia c’è Arte Bianca Srl che dalla sua sede di Marghera Venezia ha conquistato il mondo, a partire dalle tavole degli italiani. Nata da un’intuizione di Adriano Anzanello, che comincia la sua carriera nel 1968 occupandosi della gestione del panificio di famiglia. Spinto dalla volontà e dalla propensione all’innovazione, oltre che dalla costante capacità di guardare al futuro, Anzanello crea in poco tempo un pane senza crosta e avvia la rivoluzione di Arte Bianca.

Il pane senza crosta di Arte Bianca diventa punto di riferimento per soddisfare le crescenti esigenze di prodotti nuovi, da parte di bar e altre attività commerciali, come le gastronomie, che lo introducono nella loro offerta, convinti dalla qualità dei prodotti e dell’eccellente servizio di consegna in tempi brevi. Nasce in questo modo il pane per tramezzini: un pane fresco, morbido e già affettato, che è una vera e propria dichiarazione d’amore al rinomato tramezzino mestrino e, in poco tempo, conquista il ruolo di tradizionale alimento spezza-fame in città.

Antesignano del tanto apprezzato street food, di cui è ancora oggi straordinario rappresentate, il pane senza crosta di Arte Bianca cambia le abitudini quotidiane dei mestrini, che lo eleggono ad appuntamento imperdibile delle loro giornate: una pausa di piacere per soddisfare la fame di metà mattina o nel pomeriggio. Nel frattempo, l’azienda cresce e Anzanello prova nuove esperienze. Alla fine, però, ritorna al primo grande amore, con le energie e l’innovativa passione che si concentrano interamente ad Arte Bianca.

Un prodotto innovativo

Da questo ritrovato slancio, nel 2010, nasce il rinomato Pan Piuma, prodotto che rende Arte Bianca brand leader nella categoria del pane e capace, di fatto, di dare vita e sviluppare la categoria dei pani senza crosta in Italia e portarla a una crescita record. Un prodotto che, ogni settimana, incontra i gusti e allieta i pasti di oltre due milioni di famiglie. Un’eccellenza riconosciuta e apprezzata anche all’esterno, che ha permesso ad Arte Bianca di conquistare premi importanti nel corso degli anni e di veder crescere la propria produzione in modo esponenziale.

Pan Piuma è un modo tutto nuovo di intendere e utilizzare il pane. Figlio della tradizione e realizzato con ingredienti semplici e di altissima qualità, per ottenere un impasto speciale e unico rispetto a tutti gli altri pani industriali. Solo farina, acqua, nobile olio di oliva, lievito naturale di birra, sale marino e farina di cereali maltati, lavorati in impianti moderni, ma con alla base decenni di esperienza messa al servizio della migliore tecnologia.

Impegno per i più piccoli

La sua genuinità e duttilità lo rendono perfetto per ricette sempre nuove e golose, capaci di incontrare ogni giorno anche il gusto dei più piccoli, che lo apprezzano nelle loro merende. Proprio pensando ai bambini, Arte Bianca ha creato Pan Piumino, il pane realizzato senza zuccheri aggiunti, senza coloranti, conservanti e additivi, ma utilizzando solo prodotti biologici di altissima qualità. Un prodotto premiato dai consumatori con il Quality Award 2023 e approvato dai nutrizionisti, con NielsenIQ a indicarlo come pane di qualità superiore rispetto alla media.

Per maggiori informazioni sulle iniziative, la visione, l’impegno sostenibile, l’offerta e i prodotti offerti da Arte Bianca è possibile vistare il sito internet www.artebiancagroup.it. Lo shop presente sul sito www.panpiuma.it permette, inoltre, di acquistare comodamente da casa tutti i prodotti del marchio fondato da Adriano Anzanello.