Temperature in picchiata: Asiago -6, Cortina -2 , minime da 1 a 5 gradi in tutte le province. Le più fredde Vicenza, Treviso e Padova

Temperature minime in picchiata in Veneto a cominciare dalle Dolomiti con Cortina d'Ampezzo che nella notte ha registrato -2 gradi. Ma freddo anche nelle province dove si sono registrate minime tra i 2 e i 4 gradi come registrato dall'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav). A Venezia 5.2, Rovigo 4.3, Verona 4.1, Padova 3.8, Treviso 2.4 e Vicenza 1.5.