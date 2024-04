CORTINA - Trentacinque anni, settanta stagioni turistiche, a cominciare dall'1 giugno 1989. Tanto è durata la gestione dei coniugi Adriano Lorenzi e Roberta Alverà, all'albergo Montana, nel centro di Cortina, di fronte alla chiesa parrocchiale, fra il campanile e il Comun Vecio. Ieri, 2 aprile, hanno incontrato amici e colleghi, oltre ad alcuni loro ospiti, per una bicchierata in compagnia, prima di passare la mano ai fratelli Patrizia e Riccardo Apollonio. «La decisione di lasciare è sempre un po' sofferta, questa è stata una esperienza importante, l'albergo diventa davvero la propria seconda casa, non è soltanto un ambiente di lavoro. Arriva però il giorno in cui bisogna pensare al futuro, a godere della famiglia, dei nostri figli Massimiliano e Arianna, dei tre nipoti. Qui è cresciuta la nostra famiglia, abbiamo lavorato con collaboratori fidati, tanti ospiti sono diventati amici», sottolinea Roberta Alverà, oggi vicesindaca del paese, con l'assessorato al turismo, dopo essere stata attiva e determinata presidente della associazione albergatori locale. «Negli anni il lavoro è cambiato molto - ricorda Adriano Lorenzi, anch'egli con un passato in amministrazione comunale, consigliere e assessore - quando abbiamo cominciato si scrivevano le lettere a macchina e si aspettavano i vaglia in banca, oggi Internet domina tutto. Avremmo potuto continuare, ma abbiamo deciso di lasciare. Io mi occupo di curling, il mio sport, una vecchia passione, alleno la nazionale paralimpica italiana; Roberta è molto impegnata in comune. Ci sono soprattutto i figli, i nipoti: vogliamo vivere». Con l'estate prossima l'albergo sarà gestito da Patrizia Apollonio, affiancata dal fratello Riccardo, della famiglia del vicino albergo Cortina, una delle case storiche del paese, di inizio Novecento.

L'hotel Montana nacque proprio come dipendenza dell'albergo principale. «È sempre stato il mio desiderio, quello di tornare a Cortina dice Patrizia porto qui la tradizione degli Apollonio e la mia esperienza personale, maturata negli anni di lavoro a Venezia, dopo la laurea in economia e gestione dei servizi turistici, dopo aver girato il mondo per imparare bene le lingue, dopo 11 anni all'hotel Bonvecchiati di Venezia e poi in altre strutture. Sono entusiasta di questa nuova avventura, che mi vede lavorare in una casa in cui sono cresciuta, da bambina. Penso di improntare la struttura all'innovazione, dopo un buon makeup, ma nella tradizione, sulle orme di nonno Riccardo, di suo fratello Luigi, di mio padre Marco e delle zie Romana e Rosa. È una storia che va avanti dagli inizi del Novecento». «Io darò una mano a mia sorella precisa Riccardo che sarà la titolare dell'albergo, mentre io continuerò anche a occuparmi del Cortina».