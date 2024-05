FELTRE - Il team della Guardia di finanza coordinato dal tenente colonnello feltrino Alessandro Alberioli conquista la seconda vetta inesplorata della Cordillera Real. D'ora in poi sarà la "Cima 250". Prosegue a pieno ritmo la scalata di questa squadra, organizzata nell'ambito delle celebrazioni del 250° anniversario del Corpo, che ha l'obiettivo di raggiungere vette inesplorate in Bolivia ma anche di portare avanti progetti di tipo sociale rivolti alle popolazioni del luogo. La spedizione proseguirà fino a fine mese.



AGGIORNAMENTO SCALATA

Sulle Ande svetta di nuovo il Tricolore! La spedizione del Soccorso Alpino della Guardia di finanza, partita l’8 maggio dall’Italia con destinazione Bolivia, che vede quale capo cordata il feltrino Alessandro Alberioli, ha raggiunto, alle 9.10 di domenica 19 maggio (15.10, ore italiane), la seconda cima inesplorata e innominata della Cordillera Real. Sulla vetta, alta 5.756 metri, è stato nuovamente fatto sventolare il Tricolore consegnato direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al team gialloverde il 2 maggio scorso. «Viva la guardia di finanza. Viva l'Italia» il commento degli scalatori nel momento esatto in cui la bandiera è stata pianta nel ghiaccio. A distanza di solo 5 giorni (lo scorso 14 maggio) dalla conquista della “Cima Fiamme Gialle” (5.310 metri), la vetta raggiunta domenica - dopo una salita difficilissima di sei ore dal campo base, è stata battezzata “Cima 250”, a celebrare, come anche la prima, i 250 anni di storia del Corpo. L’ascesa in vetta è avvenuta attraverso la "Via dei Finanzieri" (difficoltà massima 5c, scala “francese”) e la "Via dell'Onore ai Caduti" (difficoltà massima M4, scala “mixed”).



L'ORIGINE

L’iniziativa, che rientra nelle attività solidali della Scuola Alpina, nasce da una proposta di Padre Antonio Zavatarelli, missionario in Bolivia, da sempre attivo nella realizzazione di progetti sociali che, anche con la collaborazione dell’Universidad Catolica boliviana, promuove lo sviluppo turistico ed economico della regione. Una missione avviata in occasione del 250esimo anniversario di Fondazione del corpo della Gdf, con l’obiettivo di addestrare nel soccorso in quota i ragazzi frequentatori del corso “turismo di montagna” di Peñas, località a 4mila metri di altezza, a circa un’ora da La Paz.



LA SPEDIZIONE

La spedizione è composta dall’Ufficiale Istruttore, Tenente Colonnello Alessandro Alberioli, e dagli Istruttori del S.A.G.F., Brigadiere Marco Brunet, Appuntato scelto Q.S. Riccardo Scarian, Appuntato scelto Q.S. Walter Tomas e Appuntato scelto Q.S. Marco Canteri.