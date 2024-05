Belluno volley show davanti ai mille della Spes Arena: la qualificazione alla finale playoff si deciderà domenica a Fano

BELLUNO VOLLEY-SMARTSYSTEM FANO: 3-1

PARZIALI: 23-25, 25-16, 25-22, 25-18.

BELLUNO VOLLEY: Ferrato 4, Schiro 18, Bucko 10, Bisi 12, Mozzato 3, Antonaci 8; G.

Martinez (L), Reyes, Stufano 3. N.e. Guolla, Orto, De Col, I. Martinez, Fraccaro (L). Allenatore: G. Colussi.

SMARTSYSTEM FANO: Dimitrov 13, Roberti 11, Galdenzi 4, Merlo 15, Partenio, Maletto 1; Raffa (L), Gori, Margutti, Focosi, Mazzon. N.e. Magnanelli. Allenatore: V. Mastrangelo.

ARBITRI: Spinnicchia Giorgia di Catania e Jacobacci Sergio di Bergamo.

NOTE. Durata set: 33',26',31',32'. Totale: 2h02'. Belluno: battute sbagliate 18, vincenti 5, muri 7. Fano: b.s. 23, v. 1, m. 8. Spettatori un migliaio.

È un enorme Belluno Volley quello che in gara 2 di semifinale, davanti a una Spes Arena gremita da un migliaio di spettatori, risponde alla sconfitta (3-0) di domenica scorsa a Fano con un bellissimo 3-1. Ne fa le spese una SmartSystem combattiva, costretta ora a giocarsi la qualificazione alla finale dei playoff per la promozione in A2 nella “bella” che si giocherà nelle Marche domenica prossima alle ore 19.

Il primo set della gara scarica subito una tensione che al palazzetto bellunese si taglia con il coltello. Fano parte bene allungando subito sull’1-4 e la situazione non sembra mettersi bene quando gli ospiti proseguono mantenendo il distacco (4-9). Tutto fa presagire una serata simile a quella vissuta qualche giorno fa nelle Marche, ma la squadra di Colussi, tutto d’un tratto, cambia pelle. La squadra marchigiana non riesce ad andare in fuga come pianificato, ed è costretta a soffrire un intero set con la paura di essere recuperata (11-13). I biancorossi però tamponano bene il pressing bellunese sia sul 19-20 che, poco dopo, sul 22-23 e alla fine la caparbietà ospite, assieme a un gran finale di Dimitrov, permettono a Fano di portarsi a casa il primo atto della sfida.

Il set perso dovrebbe dare subito un segnale di allarme. Il Belluno Volley che rientra in campo però è tutta un’altra squadra: fatica per qualche scambio in un testa a testa (5-6), ma dal momento i cui Bisi sale in cattedra, o meglio, in battuta arriva il momento che sconvolge la partita: un break-monstre che costringe Fano a perdere il ritmo, incapace di ritrovarsi. I rinoceronti passano così dal rincorrere i biancorossi al lasciarli sul posto portandosi su un clamoroso 15-6. Fano si risveglia grazie a un video check a favore e forza le giocate per rientrare in gara, ma il divario è troppo ampio per qualsiasi rimonta e la squadra di casa chiude il set 25-16 sull'errore di Dimitrov.

Ristabilita la parità dentro una Spes Arena che definire infuocata sarebbe riduttivo, arriva il momento per il Belluno Volley di affondare il colpo del vantaggio. Ha inizio così un set punto a punto fatto di sorpassi e controsorpassi in cui Belluno si sgancia in partenza sul parziale di 9-6. I biancorossi però si riprendono la testa della gara con un buon break (10-13) e lì l’inerzia dei rinoceronti dà l’impressione di smorzarsi. Gli uomini di Colussi invece dimostrano di essere duri a morire, e in qualche scambio strappano nuovamente il timone del comando del set ai marchigiani che invece si lasciano scalfire molto facilmente (14-14). Più i punti scorrono e più la squadra di Mastrangelo perde terreno (19-15) e i rinoceronti nel finale non perdono la testa chiudendo il set 25-22 senza troppe paure, ribaltando così anche il risultato parziale dei set (2-1).

È però l’ultimo atto della gara alla Spes che regala i momenti più belli ed emozionanti: è proprio qui infatti che, mentre i bellunesi entrano in uno stato di grazia, esce fuori la miglior pallavolo della serata. Una gara testa a testa dove il Belluno Volley, trascinato da un pubblico che diventa l’uomo in più della squadra dolomitica, guidato dagli attacchi di uno Schiro incontenibile, si contende il comando del set giusto nei primi punti (3-3), ma quando Fano non riesce più a tenere il passo, i rinoceronti allentano ogni freno - fisico e psicologico - e si staccano (9-3). La SmartSystem non ha nemmeno il tempo di rispondere che un altro break con Bisi al servizio dà il colpo finale agli ospiti. Per il sestetto di Mastrangelo non c’è più tempo perché la strada intrapresa è una sola: i bellunesi non lasciano spazio a distrazioni e Antonaci chiude i conti. Alla Spes Arena finisce 3-1, il Belluno Volley show durato 2 ore abbondanti finisce in gloria, la stagione prosegue, almeno fino a domenica, quando sapremo chi andrà in finale e chi in vacanza.