FELTRE (BELLUNO) - Al patron dell'Unifarco di Santa Giustina Ernesto Riva il premio San Vittore 2024, importante riconoscimento che viene dato dall'associazione Famiglia Feltrina. Una figura, quella di Riva, che ha saputo coniugare una grande visione imprenditoriale all'attenzione per il territorio e il suo tessuto sociale. La cerimonia di consegna è in programma per domenica 19 maggio in Sala degli Stemmi. Una scelta innovativa nella tradizione del premio che, per la prima volta, viene conferito a un non feltrino: il dottor Riva ha infatti origini cadorine.

LA DECISIONE

«Il premio “Santi Martiri Vittore e Corona” di Famiglia Feltrina va, per l'edizione 2024, al dottor Ernesto Riva». Questa la decisione presa nel corso dell'ultima riunione dal consiglio direttivo dell'associazione, che ha individuato nella figura del dottor Riva un compendio delle qualità umane, personali e professionali che il riconoscimento intende portare all'attenzione della comunità locale e non solo. «Nella figura del dottor Ernesto Riva abbiamo riconosciuto il lungo e proficuo impegno a favore del territorio in cui viviamo, speso in diversi campi del nostro vivere sociale», commenta il presidente di Famiglia Feltrina, l'avvocato Enrico Gaz, che aggiunge: «Dagli straordinari successi imprenditoriali, in particolare di Unifarco (con tutte le conseguenze positive in termini occupazionali che ne derivano) all'impegno profuso nel mondo dell'associazionismo e del volontariato, con un occhio di riguardo a iniziative di mitigazione del disagio e della povertà, alla conoscenza e tutela della flora locale (è il caso dei narcisi di Pian de Coltura) sino a vere e proprie “imprese culturali” - come quella che lo vide parte attiva proprio insieme alla nostra associazione nel riportare a Feltre la statua di Esculapio -, sono davvero molteplici le ragioni che ci hanno portato all'individuazione della figura di Ernesto Riva quale assegnatario del premio “San Vittore” 2024».

LA FIGURA

Ernesto Riva ha sempre coltivato l'inclinazione alla botanica farmaceutica. Laureatosi in farmacia a Padova e specializzatosi in erboristeria a Siena, il medico cadorino (è nato a San Pietro nel 1947) nel 1987 è anche partito come volontario per lavorare al Catholic Hospital di Wamba.

L’INNOVAZIONE

Il presidente Gaz ha spiegato che: «Si tratta di una scelta per certi aspetti atipica e innovativa rispetto alla storia del riconoscimento, in quanto non viene premiato un feltrino di nascita (Riva ha origini cadorine), ma la valenza delle attività condotte dal dottor Riva e le ricadute a beneficio del territorio proprio Feltrino, oltre che Bellunese tutto, è certamente motivo e garanzia di una scelta adeguata e finanche, per certi aspetti, dovuta. Il Premio, infatti, intende segnalare chi dimostra attenzione e amore concreto alla comunità locale, qualità indubbiamente presenti nella figura del dottor Riva».

LA CERIMONIA

La cerimonia di consegna del premio “San Vittore 2024” avrà luogo domenica 19 maggio alle ore 10.30 presso la Sala degli Stemmi del Municipio di Feltre e, come di consueto, sarà preceduta dall’Assemblea annuale di Famiglia Feltrina. A tracciare la figura del premiato in una breve presentazione sarà Pierluigi Svaluto Moreolo.