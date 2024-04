Chi dirigerà l'hotel Auronzo? Slitta la nomina del gestore che aprirà le porte alla Lazio

AURONZO DI CADORE (BELLUNO) - Era attesa ieri la nomina da parte del Tribunale di Belluno del gestore per l'estate entrante dell'Albergo Auronzo che ospiterà la Lazio per il 17.

ritiro consecutivo di precampionato all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Invece, come comunicato dalla curatrice fallimentare, Sandra Constantini, la data è stata spostata al 17 maggio, in quanto è necessario un congruo quantitativo di giorni per la pubblicizzazione del bando di gara che vedrebbe, per ora, almeno una terna di concorrenti.



IL PRECEDENTE

Il nuovo assegnatario, visto che è improbabile la continuità del precedente, la cooperativa 13 Maggio di Padova, a suo tempo rinunciataria, potrà tenere aperti i battenti fino a conclusione della stagione estiva. Vale a dire alla fine di ottobre. Ciò, anche se la struttura, l'unica a 4 stelle nel fondovalle auronzano, venisse aggiudicata nell'ennesima asta fallimentare fissata per il 4 giugno. Nonostante lo slittamento della data per l'assegnazione del gestore, è opinione nella vallata che ci sia tutto il tempo necessario per una regolare apertura funzionale dell'Hotel Auronzo in attesa delle casacche bianco-celesti che dovrebbero, come nei ritiri precedenti, sbarcare in riva al lago di Santa Caterina in luglio. A condizionare le date di arrivo e partenza, viene fatto sapere, sono i prossimi impegni agonistici della squadra laziale e le decisioni del suo staff tecnico.



IL PROGRAMMA

Allo studio della Media Sport Event, che organizza il ritiro dolomitico, sono da definire anche gli incontri amichevoli che si terranno al campo sportivo Rodolfo Zandegiacomo De Zorzi. Sicuramente ci sarà il tradizionale incontro inaugurale con la selezione cadorina. Intanto nel paese cadorino c'è rinnovato fermento per un evento che è ritenuto il più importante e duraturo, anche sotto l'aspetto di ritorno economico, di tutta l'estate della Val d'Ansiei. Così fra gli operatori ci sarebbe l'intenzione di ripristinare le notti bianco-celesti, interrotte a causa della pandemia, e di tutto il corollario di manifestazioni che ruotano attorno alla nutrita presenza laziale. Anche nel municipio di Via Roma tira aria di soddisfazione per il recente accordo sul filo di lana raggiunto fra Comune e Media Sport Event grazie allo smussamento di angoli che sembravano insormontabili. Soprattutto la felicitazione è quella di aver raggiunto un sensibile risparmio per il soggiorno laziale che dagli oltre 500mila euro stimati è sceso ai 300mila. È un respiro alle casse pubbliche di fronte agli impegni assunti dall'attuale ponte di comando del sindaco Dario Vecellio Galeno che vede avvicinarsi la prima metà del suo mandato.