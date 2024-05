Maltempo a Castelfranco Veneto, la rabbia dei commercianti. L'ex sindaco: «Soccorsi in ritardo, c'è stata disorganizzazione». E al panificio: «Abbiamo usato i sacchi di farina»

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Commercianti arrabbiati, denunciano un ritardo nell'arrivo dei soccorsi. A parlare è anche l'ex sindaco di Castelfranco Veneto, Franco Gariboldi Muschietti, titolare della farmacia Alla Gatta in piazza Giorgione. La sua attività è una di quelle che sono andate sott'acqua in seguito al maltempo di ieri, 16 maggio. «Abbiamo vissuto molto male questo evento straordinario, era previsto, gli aiuti sono arrivati decisamente in ritardo. La volta precedente siamo stati allertati prima, ieri sera un po' di disorganizzazione c'è stata», sottolinea. «Ho tamponato con dei sacchi di farina messi sulle porte - spiega Mario Boccanegra, titolare dell'omonimo panificio in via San Pio X -. I danni sono ingenti, i magazzini sono andati sott'acqua». E dall'albergo Moretto, Nicola Gazzola e Giulia Roncalli: «E' stata una tragedia immane, non ci hanno aiutato, abbiamo 400 metri cubi di acqua da spalare, aspettiamo soccorsi che però non arrivano». (video di Leonardo Sernagiotto)