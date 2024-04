AURONZO (BELLUNO) - L'auspicio di quanti in questi mesi hanno seguito il tormentato percorso della Media Sport Event e del Comune di Auronzo di Cadore per il ritiro estivo di precampionato della Lazio, il 17esimo consecutivo all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo, era che tutto si chiudesse senza il temuto divorzio. E così in effetti pare finito un braccio di ferro durato più di un anno, a partire dal marzo dell'anno scorso, quando c’era in vista la scadenza del contratto con la Media Sport Event e del conseguente possibile rinnovo biennale della presenza della squadra laziale. A certificare la ritrovata intesa fra la società romana, mandataria in esclusiva come in passato dell'organizzazione del ritiro laziale, e l'Ente civico auronzano è il comunicato congiunto di poche righe, ma essenziale per chiarire il pacifico esito della contesa disseminata di numerosi equivoci. «Il Comune di Auronzo di Cadore - si legge - nella persona del sindaco Dario Vecellio Galeno e Media Sport Event nella persona del presidente Gianni Lacchè, dopo aver avuto delle incomprensioni tecniche risolte brillantemente, dichiarano di continuare la propria collaborazione per il 17mo anno consecutivo e sono pronte ad ospitare la S.S.Lazio in Auronzo di Cadore».

LA TELEFONATA DI LOTITO

Con ogni probabilità decisiva è stata la telefonata al sindaco del Comune cadorino dei giorni scorsi da parte del presidente del club laziale, Claudio Lotito, così da appianare gli ostacoli di un percorso assai tortuoso In cui tutto gravitava sulla disponibilità dell'unico hotel Auronzo a 4 stelle nel fondovalle. Struttura storica della vallata che è peraltro l'unica ad avere una capienza tale da poter ospitare squadra e staff al completo. Condizione da sempre richiesta dalla SS Lazio. Non risultava invece percorribile l'alternativa dell'altro albergo a 5 stelle del Grand Hotel Misurina: troppi infatti i 25 chilometri di distanza del centro sportivo di allenamento del Rodolfo Zandegiacomo De Zorzi dalla celebre frazione auronzana di Misurina. D'altra parte però c'era l'incertezza della fruibilità dell'Hotel Auronzo dovuta principalmente al fatto che l'albergo è soggetto alla curatela del Tribunale fallimentare di Belluno. Più volte, seppur senza esito, è stato sottoposto ai destini dell'asta giudiziaria recentemente in rinnovo. Nell'attesa, una volta stabilita la disponibilità dell'Hotel Auronzo, era spuntato un altro ostacolo, ovvero la rinuncia alla gestione da parte della Cooperativa 13 Maggio di Padova che nelle passate stagioni aveva condotto l’hotel. Con l’avvio di un altro calvario, fino a che recentemente non è arrivata al Tribunale di Belluno l'adesione di alcuni soggetti disposti alla conduzione. Di qui l'avvio della procedura di assegnazione prevista per il 29 di questo mese da parte della curatrice fallimentare, avvocato Sandra Constantini, che dovrebbe garantire il positivo epilogo della vicenda.

L’EPILOGO

Questi nell'essenziale i contorni della alquanto travagliata vicenda, senza contare le trattative con esito positivo per una riduzione sostanziale dei costi relativi al ritiro. La notizia ufficiale dà un grosso sospiro di sollievo soprattutto agli operatori turistici della vallata e di conseguenza anche dei tifosi bianco-celesti che in tal modo possono procedere con certezza alle prenotazioni in vista della ormai prossima stagione estiva.