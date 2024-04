Sparisce un quadro dall’azienda, i carabinieri lo ritrovano a casa di un ex collaboratore. Il dipinto vale 6mila euro

SACILE - È stato ritrovato dai carabinieri il quadro rubato nei mesi scorsi in una società di Sacile.

L'opera, un "Acrylic on canvas" dell'artista indonesiano Arkiv Vilmans, ha un valore di 6mila euro. A entrarne in possesso furtivamente un architetto di 31 anni, ex collaboratore della ditta sacilese, denunciato per furto di beni culturali.

Cosa è successo

A far alzare il sopracciglio e dunque i sospetti nei suoi confronti alle forze dell'ordine era stata la chiusura tormentata deL rapporto lavorativo tra il giovane e l'azienda. Conclusione che si era portata dietro anche contenziosi. A rivolgersi alle forze dell'ordine era stata la stessa società dopo la constatazione dell'opera sottratta. Effettuato un sopralluogo sul luogo della sparizione, i militari dell'Arma non avevano notato segni di effrazione in porte o infissi. Dunque nulla che potesse far pensare all'irruzione di un estraneo. Anzi, a mettere a segno il colpo non poteva che essere stato qualcuno che era a conoscenza della presenza di quell'opera, del suo valore e soprattutto fosse nella disponibilità di avere una copia delle chiavi. Concentrate così le indagini in questa direzione, i carabinieri, dopo aver ascoltato il personale dell'azienda, hanno orientatao l'attenzione sull'ex collaboratore della ditta. La perquisizione richiesta dalla Procura di Pordenone ha confermato i sospetti: nell'abitazione del professionista, residente in provincia di Treviso, è stata rinvenuta l'opera d'arte, ora restituita al legittimo proprietario.