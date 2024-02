Maxifurto di biciclette nella sede Pinarello di Villorba, arrestata la banda

PORDENONE - La notte dello scorso 15 novembre 2023 una Volante della Questura di Pordenone è intervenuta nel negozio "Mania Green" in viale Treviso, dopo che era scattato l'allarme antifurto. Giunto sul posto il personale delle Volanti ha accertato che i ladri, dopo aver forzato un cancello carraio posto sull’entrata secondaria dell’attività commerciale e fatto accesso all’interno del negozio, nel giro di pochi minuti avevano rubato 60 motoseghe e 2 gruppi elettrogeni per un valore complessivo di 50.000 euro. Verso le ore 17 della stessa giornata la Squadra Mobile è intervenuta in un terreno agricolo situato nel comune di Pasiano di Pordenone dove è stato trovato un furgone Fiat Doblò abbandonato e risultato rubato sempre la notte del 15 novembre dalla ditta la Società Pulitecnica Pordenone S.r.l di Pordenone: il veicolo rinvenuto è risultato poi essere proprio quello utilizzato dai malviventi per commettere il furto all'attività commerciale "Mania Green" e presentava gli interni parzialmente ricoperti di una polvere di estintore “spruzzata” dal gruppo criminale per ostacolare la loro identificazione e le investigazioni nei loro confronti.