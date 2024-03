Secondo giorno: cadono altri tigli all'ex fiera. Manifestanti assenti, resa o tregua?

PORDENONE - La musica è finita.

Gli amici se ne vanno. E i tigli restano abbandonati al loro destino segnato. O per meglio dire, “segato”. È il secondo giorno di taglio, un’altra decina di alberi sta per stramazzare al suolo, e in via Molinari nessun grido di battaglia, nessuna cornamusa a manifestare contro l’abbattimento. Che sia davvero la resa davanti all’evidenza o solo una tregua? Un po’ di attività continua a leggersi sui social, la pagina Facebook del Tiglio Verde è ancora la valvola di sfogo, ma davanti al cantiere vige la tranquillità più assoluta.

L'ultima speranza

Intanto resta attivo il presidio delle forze dell’ordine, che però dalle prime luci di questa mattina non hanno visto nessuna avanzata contraria affacciarsi all’alta recinzione, su cui solo ieri sera vibravano i pugni dati da alcuni manifestanti al grido di “vergogna”. Dalle fessure si intravede che buona parte del lavoro è stato fatto. Alcuni tronchi giacciono accatastati in una parte del cantiere in attesa di essere rimossi. Ma la speranza è l'ultima a morire e un tentativo estremo i sostenitori dei tigli lo hanno fatto. Entro oggi dovrebbe arrivare la risposta alla richiesta di sospensiva urgente presentata ieri dagli avvocati. Si attende un cenno dal Consiglio di Stato.