Tigli dell'ex Fiera, il Comune non attende: motoseghe in azione, abbattuti i primi alberi

PORDENONE - Sette giorni prima dell’inizio della primavera. Prima che qualcosa potesse anche lontanamente sbocciare, la motosega è arrivata. È iniziato questa mattina, 13 marzo, di buon’ora, l’abbattimento dei 47 tigli dell'ex fiera di Pordenone. L’aria dell’inizio lavori tirava già dai giorni scorsi, quando l’area parcheggio era stata chiusa, il cantiere era diventato un via vai di operai, fino all’altro ieri quando la palma era caduta. Ma la data ufficiale di inizio taglio ancora non c’era, e così questa mattina, poco dopo le sette, il rumore delle motoseghe ha svegliato via Molinari. Il Comune infatti non ha voluto aspettare un minuto di più, l’udienza per la discussione della richiesta di sospensiva era prevista il 21 marzo al Consiglio di Stato.

Come prefiche ai cortei funebri, la mobilitazione del no al taglio è arrivata anche a ridosso del cantiere, chiuso con una recinzione alta, dove si sono nel frattempo radunati diversi manifestanti, contrari all’abbattimento delle piante.

Parcheggiato di fronte anche un furgone della polizia in caso di disordini.