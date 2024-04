La città di Pordenone tappezzata di adesivi: dai servizi funebri per la Romania alla battaglia per il Pncalcio fino ai tigli dell'ex fiera. Tutte le storie

PORDENONE - Belli come un post sui social. Anzi, di più. Perché nell'era in cui tutta la comunicazione si muove e si moltiplica sul web a ritmo di like, c'è ancora chi sfida l'analogico e prova a lasciare il segno appiccicando un adesivo su qualsiasi superficie si presti all'uso. Un palo, una porta o un muro. Basta fare due passi per le vie principali del centro per imbattersi in un vero e proprio "tour dei bollini appiccicati". Alcuni raccontano gli umori della città, altri invece sono curiosi annunci. Vere e proprie pubblicità che, in modo a volte bizzarro, puntano a catturare l'attenzione dei passanti. Ma andiamo con ordine e partiamo da vicolo delle Acque.