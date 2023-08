PORDENONE - Per ora c'è solamente l'annuncio di vendita. Che non significa chiusura o sipario. Ma è certamente un segnale di un cambio di passo. Uno dei più noti portali dedicati alle compravendite immobiliari, infatti, accoglie da qualche giorno un annuncio che a tanti pordenonesi dirà molto. È in vendita a 99mila euro la pasticceria San Giorgio, uno dei totem (per longevità e gusto) della pordenonesità e del capoluogo in sé. L'anno di costruzione dello spazio è il 1970, ma è sette anni dopo che inizia la storia della pasticceria San Giorgio in via Beato Odorico legata agli attuali proprietari. Di fronte ora c'è un noto ristorante giapponese del centro storico, ma una volta quella via era percorsa quasi solo dagli studenti che dal centro andavano verso le scuole e viceversa.

La pasticceria San Giorgio è specializzata nella creazione di prodotti di pasticceria artigianale, torte e biscotti. L'attività muove i suoi primi passi negli anni Sessanta e dal 1977 è gestita stabilmente da Luigi Lot e da sua moglie Gisella, con entusiasmo e passione. Il banco offre paste, pasticcini, biscotti e torte per tutti i palati. Tra i prodotti che rendono famosa la pasticceria c'è sicuramente la crema pasticcera, fatta ancora a mano come una volta e realizzata con ingredienti semplici e sempre freschi. Ora però la scelta di mettere in vendita il locale.