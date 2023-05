ROVIGO - Un'impresa storica di Rovigo si appresta a dire addio al centro città per approdare a Ceregnano. A lasciare un notevole vuoto nella scenario già desolato della piazzetta, luogo che da anni cerca un riscatto ma che, di fatto, non lo ha mai trovato, è "La Macelleria" di Nicola Bertazzo. L'impresa che nel 2022 ha festeggiato i 100 anni di attività, 80 dei quali trascorsi nell'attuale collocazione in piazza Annonaria, a giugno concluderà la propria esperienza ultradecennale nel capoluogo per poi riaprire, tra la fine di luglio e i primi di agosto, nel "paese della felicità", in una collocazione più ampia e servita dal punto di vista dei parcheggi a disposizione dei clienti. È lo stesso titolare Bertazzo a raccontare le motivazioni che lo hanno spinto a concludere la propria permanenza a Rovigo. Motivazioni che partono da lontano e sono state profondamente studiate e ragionate.

ADDIO ALLA PIAZZETTA

«Sono già due o tre anni spiega - che cerco di trovare una alternativa alle mie esigenze di lavoro che ormai la piazza non mi può più dare: ho la necessità di ampliare la cucina. Inoltre, il 70 per cento della mia clientela proviene da fuori Rovigo e mi raggiunge, per forza, con la macchina e deve affrontare i problemi di viabilità, di mancanza di parcheggi. Problemi che aumenteranno in previsione dell'ampliamento della ztl e di eventuali lavori in piazza Annonaria. L'ho detto da tempo nelle riunioni che si sono tenute di recente: bisogna trovare soluzioni anche per il carico e scarico merci delle attività della piazza. E poi, dati alla mano, si sta verificando una vera moria dei centri storici, dovuta a tanti fattori, con un aumento del lavoro nelle periferie. Ceregnano è una zona che controllavo da un paio di anni: mi trasferisco in un negozio più ampio e con un enorme parcheggio disponibile anche perché da settembre inizio una collaborazione con l'istituto alberghiero di Adria che mi porterà ad aprire, nel giro di un paio d'anni una Academy. E poi dal 2025, in quella zona, ci sarà la possibilità, grazie all'aiuto di un collaboratore, di realizzare una sorta di ristorante aperto con delle giornate a tema».

SCELTA OBBLIGATA

«È una scelta ponderata da subito dopo il Covid perché già allora ormai avevo il sentore della decadenza del commercio nel centro dovuta alla mancanza di strutture e servizi, e purtroppo si sta verificando in tutte le città d'Italia, basta vedere i dati di Confcommercio e Istat che segnano un negativo di meno 100mila attività nei centri storici. Insomma, la mia decisione non è un salto nel vuoto ma un passo studiato e atteso e sono sicuro di entrare a far parte di una comunità che mi ricambierà».

Per "La Macelleria" che lascia un vuoto in piazza Annonaria, un altro vuoto, invece, sta per essere riaperto. Si tratta del box 10, ovvero l'ex pub McAllan's chiuso dal 2013, per il quale l'amministrazione comunale ha aperto un bando in scadenza tra una manciata di giorni. Lo spazio, che si affaccia anche su piazza Merlin, verrà assegnato alla migliore proposta tra le manifestazioni d'interesse pervenute al Comune. Intanto, al di fuori del circuito di piazza Annonaria, altri spazi stanno per riprendere vita. La Bottega del Dersut in Corso del Popolo è uno di questi mentre a Città Giardino nei giorni scorsi ha inaugurato il negozio di ortofrutta "Sapori e Delizie - La cultura del gusto".