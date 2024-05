Pullman di studenti fermato dalla Polizia Stradale, il mezzo era privo di licenza

BADIA POLESINE - La Polizia Stradale ha fermato a Badia Polesine un pullmann che stava trasportando in gita un gruppo di studenti per una gita scolastica programmata da mesi. ai controlli degli agenti il mezzo è risultato non in regola con la prescritta licenza. La Polizia Stradale di Rovigo ha quindi dovuto far intervenire un altro mezzo per poter far svolgere agli studenti la gita già programmata.