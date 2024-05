ROVIGO - Da Gino Cecchettin a Roby Facchinetti, da Vincenzo Schettini di @lafisicachecipiace a Cathy La Torre, da Mauro Corona a Vito Mancuso, da Helena Janeczeck a Ilaria Gaspari, da Enrico Galiano a Guido Catalano, da Jennifer Guerra a Vera Gheno e Roberto Emanuelli, e ancora Massimo Carlotto, Franco Berrino, Sergio Rizzo, Vittorino Andreoli, Selene Calloni Williams e Matteo Righetto.

Mattia Signorini e Sara Bacchiega, assieme a molti dei sostenitori, hanno presentato alla città tutti gli ospiti della decima edizione di Rovigoracconta. Apertura il 31 maggio dalle 18.30 in piazza Vittorio Emanuele con Mauro Corona, che ritorna al festival con “Le altalene” e racconta la tragedia del Vajont. Alle 20.15 salirà sul palco Gino Cecchettin, il padre di Giulia, con il suo appello perché tragedie come la sua non si ripetano più. Alle 21.30 Roby Facchinetti presenterà “Che spettacolo è la vita”, un viaggio attraverso sessant’anni di musica italiana tra il privato, la famiglia, il rapporto con i Pooh e l’impegno sociale.

LE LINEE DEGLI INCONTRI

Molti eventi saranno dedicati alla scoperta di nuove prospettive per concepire un presente e un futuro nel rispetto dei sogni delle persone, con un focus sulla figura della donna per esplorare cosa significa l’uguaglianza di diritti in ogni aspetto della vita. Sabato 1 giugno appuntamento con l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour, alle 12 in Camera di commercio, con “La notte sopra Teheran”; alle 16.30 la vincitrice del premio Strega 2018, Helena Janeczeck, presenterà il romanzo “Il tempo degli imprevisti”. Alle 17 in Pescheria Nuova si potranno scoprire i classici della letteratura con Guendalina Middei, nota come @ilprofessorx; ai Giardini Michele Mezzanotte proverà a spiegare perché “La felicità (non) è un mito”. Alle 17.30 in piazzetta Annonaria Ilaria Gaspari affronterà il tema delle maldicenze con “La reputazione”; Enrico Galiano invece sarà alle 18.30 ai Giardini Due torri per parlare delle atmosfere di “Una vita non basta”; alle 19, in Annonaria, Vera Gheno parlerà della nostra lingua con “Grammamanti”. Alle 19.30 in piazza Vittorio Emanuele il poeta più letto d’Italia, Guido Catalano, si esibirà nel reading-spettacolo “Cosa fanno le femmine in bagno?” e alle 21 lascerà il palco a Vincenzo Schettini, il prof influencer che insegna la Fisica in modo pop.

Il 2 giugno si potranno incontrare Francesca Marzia Esposito con “Ultracorpi”, Jennifer Guerra e il suo “Il femminismo non è un brand”, Annamaria Testa e “La trama lucente”, Selene Calloni Williams con “Digiuno immaginale”, Matteo Righetto con “Il sentiero selvatico”, l’attivista politica Flavia Carlini con “Noi vogliamo tutto”, Roberto Emanuelli con “Ora amati”. Alle 18.30, in piazza Garibaldi, l’avvocata Cathy La Torre affronterà il tema della violenza di genere, mentre in Annonaria Luca Briasco, traduttore di Stephen King, racconterà l’opera del maestro dell’horror; Vito Mancuso alle 19.30 in piazza Vittorio Emanuele inviterà ad aprirsi a un’esistenza più autentica con “Non ti manchi mai la gioia”.

Alcuni protagonisti si dedicheranno alla storia, all’attualità e alla divulgazione scientifica: ci saranno Vittorino Andreoli e Antonio Funiciello; Sergio Rizzo presenterà “Io so’ io. Come i politici italiani sono tornati a essere intoccabili”, e Franco Berrino spieherà come “Fermare il tempo” quando ci accorgiamo di non essere più giovanissimi. Spazio anche agli autori polesani: incontreranno il pubblico Martino Pietropoli e Sandro Siviero, i creatori di Runlovers; Giovanni Boniolo con “L’educazione liberale” e la finalista al premio Strega 2024 Sonia Aggio, che presenterà “Nella stanza dell’imperatore”.

Ingresso libero a tutti gli eventi, alcuni dei quali a prenotazione.