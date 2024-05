Finisce con l'auto in canale, donna salvata prima di andare a fondo

CASTELNOVO BARIANO - Auto finisce nel canale: donna salvata dai vigili del fuoco prima che la vettura si inabissasse. È successo alle 16.15 di martedì 7 maggio, quando una donna ha perso il controllo dell’auto finendo nelle acque nel Cavo Mastro del Bacino Superiore all'incrocio tra via Argine Po e via Toscana a Castelnovo Bariano. Due operatori della squadra del distaccamento di Castelmassa sono entrati in acqua in idrocostume, mentre il rimanente personale si occupava della sicurezza, riuscendo a portare fuori dall’auto la conducente. La donna, infreddolita, ma senza gravi ferite è stata affidata alle cure del personale sanitario del Suem. Successivamente si è provveduto al recupero della Peugeot 206 SW con l’autogrù arrivata dal comando di Rovigo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

Ultimo aggiornamento: 19:20

