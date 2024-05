hanno letteralmente vissuto una vita assieme, festeggiando l'anno scorso ile hanno concluso la loro vita a pochi giorni di distanza l'una dall'altro. Nati e cresciuti nell'allora popolosa località di Ca' Donà Maria e Dario, la cui famiglia era originaria di Anguillara Veneta, si sposano nel 1953 a San Martino di Venezze. Dario è un meccanico di mezzi agricoli, trattori in particolare e negli anni 70 decide di mettersi in proprio aprendo un'officina a Ca' Donà, abbinando l'attività di lavoro per conto terzi con la mietitrebbia. A Dario si affianca il figlio Fiorenzo che poi amplierà l'attività diventando il titolare, con la riparazione di autoveicoli e poi dagli anni '90 con la pensione di Dario, gestendo in prima persona i lavori con la mietitrebbia.Dario nel 2018 compare in un servizio di una televisione brasiliana, in quanto diretto discendente della famiglia di origine dell'allora candidato Jair Bolsonaro, diventato poi presidente del paese sudamericano. Maria oltre a occuparsi della famiglia, lavora per molti anni nel settore agricolo. Dario e Maria amano la vita sociale e sono ben inseriti nella comunità, inoltre sono bravi ballerini, partecipando a gare amatoriali conservando con orgoglio i trofei vinti. Negli ultimi tre anni le condizioni di salute di Maria si aggravano e lei viene seguita da Dario e dai figli Rossano e Fiorenzo. In questo ultimo periodo i susseguono i ricoveri ospedalieri di Maria, fino alla scomparsa qualche giorno fa. Dopo sei giorni anche papà Dario, per cause naturali, ha chiuso gli occhi per sempre riunendosi all'amata Maria.