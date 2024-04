PORDENONE - Ci risiamo. Di nuovo svegliati di soprassalto nel cuore della notte per colpa dell’impianto di diffusione. L'orario è sempre lo stesso. Alle due in punto parte la musica “a palla”. Dalla base di Aviano la sequenza "mixata" dei due inni rompe il sonno a chi nelle case vicine stava cercando di riposare. Una residente ha filmato l'intera scena. Prima l'inno nazionale degli Stati Uniti, lo "Star-Spangled Banner", poi quello italiano, l'inno di Mameli.

È la seconda volta che capita nel giro di due settimane

La scorsa era della notte tra il 6 e il 7 aprile. In quell'occasione chi aveva assistito al "concerto" notturno si era subito affidato ai social network per capire se c'era una spiegazione al fatto strano. La risposta ufficiale era arrivata solo in mattinata dall'ufficio stampa della Base. La causa attribuita al nuovo impianto di diffusione audio. "Un errore di programmazione" la spiegazione data, che aveva fatto scattare la sequenza decisamente fuori orario. Il meccanismo era già stato ritarato, ma a quanto pare qualcosa è andato storto.