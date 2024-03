PORDENONE - Più di duecento multe in un anno e tutte per lo stesso motivo: eccesso di velocità. In alcuni casi più marcato, in altri invece “in punta di diritto”, cioè solamente di qualche chilometro orario sopra il limite imposto in quel tratto dal Codice della strada. È viale Martelli, numeri alla mano, la strada di Pordenone sulla quale gli automobilisti dimostrano di avere il piede più pesante. E il 2023 è stato l’anno della “strage” di sanzioni e in molti casi anche di punti sulla patente. Sì, perché nel rapporto ufficiale stilato dal comando pordenonese di polizia locale spicca una divisione: è quella tra chi ha superato il limite di dieci (o meno) chilometri l’ora e chi invece correva di più.



I NUMERI

In tutto l’anno 2023 in viale Martelli la polizia locale di Pordenone ha “staccato” 158 verbali che sono risultati figli dell’articolo 142 comma 7 del Codice della strada. È l’articolo che disciplina le violazioni rispetto al limite di velocità. Ma si tratta della misura per così dire più “soft”, dal momento che si parla di un superamento del limite di velocità inferiore ai dieci chilometri l’ora. I cartelli lungo la strada in questione indicano una “barriera” di 50 chilometri l’ora.

Sempre in viale Martelli, poi, nel corso del 2023 la polizia locale di Pordenone ha sanzionato altri 47 automobilisti che dopo la rilevazione elettronica risultavano aver corso troppo. In questo caso è stato applicato il comma numero otto dell’articolo 142, che recita così: «Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694». E in questo caso si applica anche la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente.



LA MAPPA

Viale Martelli è la “regina” delle multe per eccesso di velocità. «Ma anche l’arteria sulla quale la polizia locale di Pordenone effettua più controlli - spiega il comandante Maurizio Zorzetto -. Dobbiamo calcolare che si tratta di una strada di scorrimento, con due corsie per senso di marcia. Ci basta rimanere fermi un’ora - ha aggiunto - per effettuare numerosi verbali in quel punto».

Al secondo posto, tra le strade sulle quali pordenonesi e non dimostrano di correre di più e di superare troppo spesso i limiti di velocità, ecco che troviamo via Roveredo. È la strada del Polo Tecnologico, nonché l’arteria che uscendo dal territorio comunale conduce poi ad Aviano. La polizia locale in quel tratto ha multato 113 automobilisti in un anno per aver superato il limite di dieci chilometri l’ora e altri 16 per velocità comprese tra i dieci e i quaranta chilometri l’ora al di sopra del limite di legge, che anche in quel caso è di 50 chilometri l’ora. Al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio, troviamo quindi via Maestra Vecchia, la strada che da Cordenons arriva fino alle porte di Pordenone. In questo caso, però, i numeri sono più bassi e arrivano a 25 multe “minori” e ad una sola sanzione per velocità superiore ai 10 chilometri orari sopra il limite.

Al quarto posto, ma con livelli molto bassi, c’è via San Daniele, strada sulla quale sono state staccate sette multe in un anno di controlli.