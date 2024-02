PORDENONE - Controllarli tutti e sempre è praticamente utopia. La polizia locale e la società Gsm, cioè le due entità che di norma sovrintendono al rispetto delle regole sulla sosta, non possono essere ovunque. Ma negli ultimi tempi il problema sta assumendo dimensioni importanti: in quasi tutti i parcheggi sotterranei o multipiano di Pordenone è il trionfo della sosta selvaggia. Gli spazi occupati fanno il resto e gli automobilisti più indisciplinati che non trovano posto semplicemente si “inventano” i parcheggi, di fatto impedendo a chi invece rispetta le regole di poter uscire dal proprio stallo, occupato per giunta correttamente. E il carro attrezzi? Troppo grande per entrare e quindi per risolvere la situazione.