TREVISO – Rubava biciclette e monopattini di valore in pieno centro: è stato arrestato il ladro seriale, incubo dei ciclisti trevigiani. In un anno e mezzo si è impadronito di circa trenta tra mountain bike, city bike, bici elettriche e monopattini. Il bottino complessivo ammonta a svariate migliaia di euro. In manette è finito un 27enne di Villorba, I. B. le sue iniziali. Ora il giovane si trova in cella a Santa Bona: nelle scorse ore le forze dell’ordine hanno eseguito l’ordine di custodia cautelare in carcere.

Le contestazioni

Deve rispondere di furto, ma anche possesso ingiustificato di grimaldelli (le tenaglie o pinze di cui si serviva per tranciare i lucchetti) e di resistenza a pubblico ufficiale. In un’occasione (era il 9 settembre del 2022) infatti non esitò a sferrare morsi e gomitate a un agente della polizia locale intervenuto per sventare un furto davanti al supermercato Panorama di Strada Ovest.

L’incubo dei ciclisti

Le razzie sono state messe a segno nel periodo compreso tra giugno del 2022 e dicembre del 2023. Il 27enne colpiva soprattutto nel centro storico prendendo di mira le rastrelliere di piazza Borsa, piazza Duomo, piazzale Duca d’Aosta, piazza San Leonardo, piazzetta Aldo Moro e Corso del Popolo, tanto per citare le zone più battute. Si è spinto anche in Strada Ovest, dove, come detto, aggredì l’agente della polizia locale che lo aveva sorpreso in flagrante mentre tranciava l’ennesimo lucchetto. Il ladro quella volta riuscì a scappare. Gran parte delle denunce era stata presentata al nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale che, dopo indagini accurate, ha stretto il cerchio sul presunto autore dei furti in serie.