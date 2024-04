SILEA (TREVISO) - Furti e danneggiamenti nei centri commerciali, identificati i responsabili: sono quattro donne dai 22 ai 46 anni, tutte denunciate per furto aggravato. Sono accusate di aver sottratto numerose paia di calzature, per un valore di alcune centinaia di euro, da un negozio di Strada della Serenissima di Silea, dal quale, nel pomeriggio del 2 dicembre scorso, si erano allontanate rapidamente in gruppo salendo su un furgone e abbandonando anche una decina di paia di calzature nel parcheggio vicino all'esercizio commerciale a causa delle barriere antitaccheggio che aveva rallentato la loro fuga.