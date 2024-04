Colpo alla macelleria di Conegliano, giovane ladro entra e ruba i soldi dalla cassa. Il titolare lo insegue con un coltello

CONEGLIANO (TREVISO) - Ladro nella macelleria "Le Mannaie", giovane entra mentre il titolare fa le pulizie e ruba 40 euro direttamente dalla cassa.

Il fatto è accaduto martedì pomeriggio, 2 aprile, nel punto vendita di via Cavour di Conegliano dove un ragazzo ha approfittato delle pulizie che anticipavano il momento della chiusura, è entrato, ha sostato per qualche istante davanti al bancone e poi, senza pensarci troppo, lo ha aggirato infilando le mani direttamente dentro la cassa che in quel momento era aperta.

Il bottino raccolto è stato di 40 euro.

Il titolare Dario Scrinzi si è accorto di quanto stava accadendo, ha impugnato un coltello che stava sul balcone e ha rincorso il giovane che si è messo a correre e si è allontanato a gran velocità verso il Biscione. Subito dopo l'accaduto, il proprietario della macelleria è andato a sporgere denuncia. Le indagini per trovare il giovane ladro sono già in corso e, ad agevolarle, c'è anche il filmato delle telecamere di videosorveglianza installate dentro il locale. Una vicenda che poteva avere un epilogo anche tragico: «Per fortuna non l'ho preso - ammette il titolare -. Ho afferrato la prima cosa che avevo e l'ho inseguito. E' stato un bene che io non lo abbia colpito. Adesso non ho paura, solo tanto nervoso perché invece di fare il mio lavoro devo anche stare attento a questi»