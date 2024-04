Conegliano. Ladro in macelleria, il titolare lo insegue con un coltello: «Per fortuna non l'ho preso. Sono nervoso, invece di fare il mio lavoro devo stare attento a questi»

di Pio Dal Cin

CONEGLIANO (TREVISO) - Ladro nella macelleria "Le Mannaie", giovane entra mentre il titolare fa le pulizie e ruba 40 euro direttamente dalla cassa. Il fatto è accaduto martedì pomeriggio, 2 aprile, nel punto vendita di via Cavour di Conegliano dove un ragazzo ha approfittato delle pulizie che anticipavano il momento della chiusura, è entrato, ha sostato per qualche istante davanti al bancone e poi, senza pensarci troppo, lo ha aggirato infilando le mani direttamente dentro la cassa che in quel momento era aperta. Il titolare Dario Scrinzi ha preso dal bancone il coltello e lo ha rincorso. «Per fortuna non l'ho preso - ammette il titolare -. Ho afferrato la prima cosa che avevo e l'ho inseguito.

E' stato un bene che io non lo abbia colpito. Adesso non ho paura, solo tanto nervoso perché invece di fare il mio lavoro devo anche stare attento a questi»