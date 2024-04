Treviso. Accoltella un volontario alla mensa della Caritas: condannato a 2 anni e 8 mesi

TREVISO - Aveva aggredito e accoltellato un volontario alla mensa della Caritas: 2 anni e 8 mesi di carcere per Osain Mohamed Sharif, 35enne originario del Bangladesh. Questa la condanna inflitta oggi, 16 aprile, dal tribunale di Treviso al giovane straniero. Colpo di scena nella contestazione del reato, derubricato da tentato omicidio a lesioni personali aggravate.

Evidentemente per i giudici, il fendente al collo, assestato il 22 marzo del 2022 non era potenzialmente letale. Da qui la derubricazione.

Quella sera, verso le 19, alla Caritas Tarvisina di via Venier, l'uomo aveva aggredito un volontario della mensa, ferendolo con un coltello per poi scappare via. La polizia lo aveva fermato nella zona del parcheggio Appiani, dove eera solito bivaccare. Due giorni prima lo straniero si era reso protagonista di un altro fatto criminoso: una rapina ai danni dell'internet point di via Zenson. Arrestato sul posto, era stato scarcerato e a poche ore dalla liberazione, aveva aggredito il volontario. Irregolare in Italia, il bengalese chiede da tempo di essere rimpatriato ma per questioni burocratiche è costretto a rimanere qui. A suo dire, era stata proprio l'esasperazione a spingerlo ad agire.