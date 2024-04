ODERZO (TREVISO) - Ignoti hanno rubato gli attrezzi da giardinaggio al notissimo locale Ca' Lozzio di Piavon. Tutto era correttamente custodito nel garage in via Maggiore 25, nella frazione di Piavon, a poca distanza da Ca' Lozzio. I ladri si sono impadroniti del soffiatore per le foglie, della tagliasiepe, della sega elettrica e del decespugliatore. E' la seconda volta che accade nel giro di pochi mesi. E' un danno notevole per la nota struttura ricettiva che è circondata da un ampio parco che necessita di manutenzione continua. Tutto il materiale era ben custodito in un capanno chiuso. Mercoledì mattina c'era stata finalmente una tregua dalle piogge che hanno interessato la zona per più giorni, tra l'altro contribuendo a far crescere per bene l'erba. Era necessario pertanto provvedere ad uno sfalcio e pure alla pulizia di eventuali foglie morte e residui vegetali portati dal vento.

LA SCOPERTA

All'apertura del capanno ahimè l'amara sorpresa: tutte le attrezzature erano sparite. «Non so cosa dire – commenta con tristezza il titolare Beppo Tonon, campione mondiale di gelateria – sono quelle cose che ti lasciano annichilito. Non ci sono parole. Il danno per noi è notevole, sono diverse migliaia di euro. Il decespugliatore ad esempio era un modello professionale, dovendo essere utilizzato su tanta superficie. Secondo me ci hanno tenuti d'occhio». L'attrezzatura e le macchine per il giardinaggio non erano certo parcheggiate alla vista di tutti, bensì opportunamente custodite nel garage dell'attività. I ladri, per compiere il furto, si debbono essere preventivamente organizzati. «Quanto meno devono aver avuto un furgoncino – prosegue Beppo Tonon – perché il decespugliatore appunto è piuttosto voluminoso e non entra nel bagagliaio di un'auto. Si aggiungano poi la sega elettrica, il soffiatore, la tagliasiepe, insomma sono attrezzature che occupano spazio». L'amarezza è tanta perché è già la seconda volta che succede. «Lo scorso autunno – riferisce il titolare – ci sono spariti il soffiatore e un altro attrezzo. Allora non ce ne siamo accorti subito. Erano cadute un po' di foglie, si doveva fare pulizia, siamo andati per prendere il soffiatore e non c'era più. Ma non so dire se fosse stato preso quella notte o in quelle precedenti. Stavolta invece ci siamo accorti subito perché il giorno prima tutti gli attrezzi erano al loro posto. Sono davvero avvilito, ancora una volta è danneggiata un'attività, persone che lavorano».

LA SORPRESA

Quanto accaduto non ha però impedito al maestro Beppo di tenere lezione ieri mattina agli studenti di Engim Brandolini, corso di panificazione e pasticceria. Nella tarda mattinata è passata a salutare gli studenti Maria Giovanna Elmi, la nota annunciatrice televisiva. Che è buona amica di Beppo Tonon e non manca mai di fargli visita quando si trova in Veneto.