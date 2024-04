MANIAGO - Un raid ladresco in piena regola, pianificato nei dettagli che ha cagionato danni alle strutture per migliaia di euro e un cospicuo bottino economico, seppur ancora da quantificare. Lo ha messo a segno una banda di ignoti nella notte tra martedì e ieri nella Cittadella dello Sport, un esempio virtuoso di impianti all'avanguardia in svariate discipline. Un'area talmente performante che ha spinto l'ufficio scolastico regionale a individuare nel Torricelli - che si trova di fronte - l'unico liceo scientifico sportivo della provincia.

Il colpo dopo l'una di notte

Uno dei pochi elementi certi dell'indagine, affidata ai carabinieri della locale stazione, è l'inizio dell'attività criminale. Era da poco passata l'una quando alcune persone - avrebbero agito almeno in tre - hanno fatto irruzione nell'impianto natatorio gestito dalla Maniago Nuoto. Una volta all'interno, hanno messo a soqquadro il bar, asportando il contante della cassa. Non paghi, hanno letteralmente sradicato dal muro la cassaforte e l'hanno trasportata, a braccia, per alcune decine di metri. Evidentemente, sapevano come muoversi - forse c'è stato un sopralluogo preventivo - perché hanno utilizzato un varco secondario che conduce al magazzino attrezzi del Tennis Club. Una volta all'interno, al riparo da occhi e orecchie indiscreti, hanno violato la cassaforte e asportato un'ingente somma di denaro e di documentazione riservata. A quel punto, hanno puntato le loro attenzioni sulla Club House degli appassionati di tennis, scandagliando ogni singolo pertugio e cassetto. Hanno aperto persino il portasalviette del bagno, nella speranza che qualcuno lo avesse utilizzato come nascondiglio segreto per il denaro. Alla fine - dopo aver mangiato anche gamberetti e barrette energetiche trovate nel bar - se ne sono andati con alcune centinaia di euro. La terza tappa è stata quella all'impianto di tiro con l'arco. Medesimo il copione e pure il risultato finale: porte e finestre distrutte, ma somme asportate piuttosto contenute.

Il raid notturno: dall'impianto natatorio al campo sportivo

"Ringraziamo quelle miserabili persone che la scorsa notte hanno fatto un raid nel nostro polo sportivo danneggiando e rubando in più impianti - è il messaggio che il Gruppo Arcieri ha affidato ai social -. Se avete tanta rabbia e tanta ferocia da sfogare, venite a tirare 4 frecce da noi, andate a farvi una vasca in piscina o tirate una pallina in un campo da tennis, che sicuramente è più sano dell'atto che è stato compiuto".

In realtà, le scorribande notturne non erano ancora terminate. Saliti in auto, i ladri si sono diretti al campo sportivo di Maniagolibero - gestito dal Ricreatorio/Vajont - dove hanno messo in atto la medesima strategia: perlustrato ovunque e fuggiti con i pochi contanti del fondo cassa. Le indagini stanno verificando gli spostamenti: esistono chiare immagini dei pochi veicoli che a quell'ora hanno passato i varchi presidiati dalla videosorveglianza. Sono al vaglio dell'Arma, con l'aiuto della centrale operativa della Polizia locale. Un dettaglio, su cui c'è il massimo riserbo, lascerebbe pensare che la banda possa essersi tradita.