SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Entrano in casa di una donna, le rubano la borsetta con la Postepay e acquistano un gioco per la Playstation. I ladri sono due 17enni trevigiani che dopo il colpo si sono allontanati a bordo dell'auto della 36enne derubata. Sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza mentre utilizzavano la carta in una ricevitoria, identificati e denunciati dai carabinieri.

Entrano in una casa, rubano borsetta e auto

I fatti risalgono alla notte tra il 23 e il 24 febbraio scorso quando i due si sono introdotti nell'abitazione di una 36enne di Monastier, hanno preso la sua borsetta e le chiavi dell'auto, una Fiat Grande Punto, che era parcheggiata fuori dalla casa. I due con le carte e i documenti della donna, sono saliti a bordo della macchina e sono scappati per poi abbandonarla a qualche chilometro di distanza.

Incastrati dalle telecamere

Con la Postepay della 36enne, il 24 febbraio, i due giovani hanno effettuato pagamenti in un bar e in una ricevitoria della zona di San Biagio di Callalta. Il locale era però dotato di telecamere che hanno permesso ai militari di individuare il duo. Successive indagini hanno evidenziato che i 17enni avevano utilizzato la carta rubata anche per comprare online un gioco per la Playstation.