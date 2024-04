VENEZIA - L’alzaremi per il papa. Domenica Francesco sarà accolto alla Salute, di fatto il primo incontro pubblico con la città, con il più bello dei tributi che il mondo della voga e le remiere di una città d’acqua possano offrire. Un gesto coreografico, simbolico e profondamente evocativo, pensato come un grande abbraccio per Bergoglio che, dopo la visita al carcere femminile della Giudecca approderà in motovedetta alla Salute.

A coordinare l’iniziativa, concordata con la Prefettura, le Forze dell’ordine, la Polizia locale e il Patriarcato, è Giovanni Giusto, delegato del sindaco Luigi Brugnaro per la tutela delle tradizioni.

«Le imbarcazioni tradizionali a remi potranno concentrarsi sullo specchio d’acqua antistante ai “Magazzini del Sale”, per fare un alzaremi al passaggio del corteo del papa», spiega il delegato che invita tutti gli appassionati che vogliano partecipare a questo momento a radunarsi entro le 8.45, calcolando che il pontefice dovrebbe passare verso le 9.15. Nel frattempo, tutta la macchina organizzativa procede spedita.

I GIOVANI

Bergoglio si sposterà nel campo antistante la basilica dove troverà 1.600 giovani, provenienti da tutte e 16 le diocesi del Nordest, ad accoglierlo per un momento di dialogo. Proprio ieri sono state effettuate le pulizie di fondo dei gradini e del piazzale che divide la chiesa del Longhena dalla riva, dove i ragazzi prenderanno posto, la maggior parte seduti a terra, entrando dal varco del Rio dei Catecumeni con l’apposito pass.

L’incontro avverrà sotto forma di domande e risposte. Due di loro chiederanno al papa di parlare della gioia della missione, tema che era emerso nel corso dell’ultima Giornata mondiale della gioventù di Lisbona; nonché di come sia possibile, in quest’epoca così segnata dalle guerre, non solo in Ucraina e in Terra santa, ma in tante altre parti del pianeta (“la terza guerra mondiale a pezzetti”, dice Francesco), diventare costruttori di pace a partire dal quotidiano.

L’ultima domanda sarà posta da un adulto col compito di educatore che al pontefice chiederà di esprimersi su come un giovane possa guardare alla vita e costruire il proprio futuro. «I ragazzi aspetteranno il papa pregando e cantando. Non sono previste magliette speciali, cappellini o gadget, né striscioni. Quello che più conterà sarà il raccoglimento e la preghiera: con il papa e per il papa», spiega don Marco Zane, responsabile della comunicazione del Patriarcato. I giovani regaleranno a Francesco una forcola di legno, opera dell’artista Matteo Tamassia.

A SAN MARCO

Secondo tabella, verso le 10.30 Bergoglio ritornerà in Punta della Salute e da lì attraverserà il Canal grande percorrendo il ponte solitamente usato per la Venice Marathon che lo porterà dall’altra parte, sul molo dei Giardinetti e quindi all’imbocco della piazza San Marco dove sarà accolto dal prefetto Darco Pellos, dal governatore del Veneto Luca Zaia e dal sindaco Luigi Brugnaro. Alle 11 è prevista la messa solenne.

L’accesso all’area marciana sarà consentito ai 10 mila fedeli che la gremiranno, tutti seduti, dalle 7 e non oltre le 9. Nelle dure ore di attesa, i presenti saranno invitati a pregare le lodi e a provare i canti della celebrazione, curati dalla cappella Marciana e il coro “Christus vivit” con componenti di quello diocesano, diretti dal maestro Marco Gemmani.

Grazie ai maxi schermi presenti a metà piazza e al terzo in piazzetta sotto il palazzo Ducale, i fedeli potranno vedere le immagini diffuse dal Centro televisivo vaticano relative alla visita in carcere e poi al dialogo con i giovani. Grandissima è l’attesa per l’arrivo di Francesco che con la papamobile effettuerà più giri della piazza salutando e benedicendo i presenti, pronti a una lunga attesa pur di vederlo.