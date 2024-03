UDINE - Ladri in azione la vigilia di Pasqua. Approfittando dell'assenza dei proprietari, ieri mattina, 30 marzo, intorno alle 11, i malviventi hanno fatto irruzione in una villetta che si trova tra via Petrarca e viale Trieste. Attraversato il giardino, si sono serviti di una scala per introdursi all'interno dell'abitazione. Sfondato il vetro e forzata la finestra, i ladri si sono messi subito alla ricerca di preziosi. A dare notizia del furto è stata la stessa proprietaria di casa, Caterina Bertoli, che con un post su Facebook ha denunciato quanto le è stato rubato. Via i ricordi dei genitori, le fedi nuziali e catenine del battesimo. Il tutto in una frazione di minuto e con la rabbia di una privacy violata. Bertoli lancia un appello ai ladri: «A questi signori chiederei di restituirmi almeno queste cose, ovviamente sono disposta a pagare». I malviventi infatti se ne sono andati via con tutto quello che aveva di più prezioso, ma non solo in termini affettivi per la vittima del furto. Ancora da quantificare il bottino, che sarebbe comunque cospicuo. Dalla foto pubblicata sui social insieme al post, i ladri avrebbero aperto cassetti e armadi per portare via oggetti preziosi. Sulle tracce dei malviventi ora indagano le forze dell'ordine.