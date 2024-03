Furto di rame alla Modine, azienda di Pocenia: ignoti sono entrati, dopo aver divelto una recinzione esterna nella ditta di fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e ventilazione. Il fatto, commesso probabilmente domenica 24 marzo, è stato denunciato dal responsabile aziendale, originario di Muzzana del Turgnano, alla stazione dei carabinieri di Latisana. Il danno ammonta a circa 6mila euro, è corrispondente a circa 800 chili di materiale di lavorazione in rame.

L'ALTRO BLITZ

Colpo dal valore di 10mila euro anche a Trasaghis. I ladri sono riusciti a impossessarsi di un quantitativo di oro in casa di una donna classe 1969, di nazionalità belga ma residente nel centro della zona pedemontana. I malviventi, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri che hanno ricevuto la denuncia e che indagano sul fatto, hanno agito nella giornata di domenica. Si sono introdotti all'interno dell'abitazione dopo aver forzato un infisso