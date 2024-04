Rubano un Iphone 14 a una 16enne e chiedono il riscatto per restituirlo: arrestate due ragazze

VERONA - Due ragazze di 16 e 18 anni sono state arrestate per aver rubato il cellulare ad una 16enne chiedendole poi del denaro per restituirglielo. I carabinieri di Legnago (Verona) hanno così bloccato le due giovani, residenti nella Bassa veronese, che avevano con se un Iphone 14, rubato su un autobus a un 16enne e volevano restituirglielo pretendendo in cambio 300 euro.