Conegliano. Ladro in profumeria: ruba 400 euro di cosmetici. Fermato dalle commesse e arrestato

CONEGLIANO (TREVISO) - Ladro in profumeria: cerca di scappare con 400 euro di refurtiva ma viene fermato e arrestato. Il furto è avvenuto ieri sera, 3 maggio, all'interno del negozio Sephora di via Colombo, a Conegliano.

In manette è finito un 24enne di origine marocchina.

Venerdì sera il giovane è entrato nel negozio e ha fatto shopping furtivamente, infilando profumi e creme costose sotto i vestiti. Poi ha tirato dritto, oltrepassando le barriere anti taccheggio. Ma le commesse se ne sono accorte e lo hanno bloccato fino all'arrivo dei carabinieri. Per il 24enne è scattato l'arresto, mentre la refurtiva è stata restituita al negozio. Il giovane manolesta è già tornato in libertà, in attesa del processo. Nei suoi confronti infatti non sussistevano particolari esigenze cautelari.