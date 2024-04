Ladri in parrocchia: bloccati dalla polizia. Arrestato 20enne, denunciato il complice di 15 anni

TREVISO - Un passante li ha notati mentre scavalcavano la recinzione della parrocchia e forzavano l'ingresso della chiesa, intrufolandosi all'interno. Vedendoli travisati da cappucci e cappellino, ha capito subito che si trattava di due ladri, e ha chiamato la polizia. E' grazie a questa segnalazione che martedì sera gli agenti delle volanti della polizia hanno potuto arrestare un ragazzo di 20 anni, colto in flagrante durante un tentato furto alla chiesa di San Lazzaro a Treviso, lungo il Terraglio. Con lui un complice ancora più giovane, neppure maggiorenne, 15 anni appena, denunciato in stato di libertà. I poliziotti si sono dovuti lanciare in un veloce inseguimento prima di raggiungere e bloccare i due giovani, che appena sentite le sirene della pattuglia avevano cercato di allontanarsi correndo via a piedi. Negli zainetti dei due ragazzi sono stati trovati, e sequestrati, una decina di arnesi da scasso.

Il 20enne ha poi consegnato sponteamente ai poliziotti il lucchetto reciso di uno dei locali della parrocchia che aveva ancora nella tasca dei pantaloni. Solo il tempestivo intervento dei poliziotti della Questura di Treviso ha fatto sì che i due giovani non riuscissero a portare a compimento l’azione predatoria.